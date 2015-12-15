المفتى يكشف اليوم عن تأسيس أكبر تجمع إفتائى فى العالم

يعقد الدكتور شوقى علام- مفتى الجمهورية- مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، للإعلان الرسمى عن تأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، والتى يرأسها فضيلة الدكتور علام بصفته.

ومن المقرر، أن يعلن المفتى خلال المؤتمر الصحفى، نتائج الاجتماع التأسيسى للأمانة العامة، والذى يحضره كبار المفتين فى العالم، وإقرار اللائحة التنفيذية للأمانة العامة والخطط المعتمدة لنشاطها فى العام 2016م، ووضع آليات للحد من ظاهرتى فوضى الفتاوى والتطرف الفكرى لدى مدعى الإفتاء.

وأوضح الدكتور إبراهيم نجم ، مستشار مفتى الجمهورية، أن إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، يعد مبادرة مصرية خالصة تسهم فى عودة الريادة الإفتائية لمصر، بعد ظهور كيانات سياسية زائفة استغلت بعض مدعى العلم لترويج أفكارها المتطرفة البعيدة عن وسطية الدين الإسلامى.

وأضاف نجم، أن الأمانة العامة تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادًا أصيلاً فاعلاً ، بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامى والمنفتحة على تطور الفقه الإسلامى.