أخبار عاجلة

الحبس 3 سنوات لصاحب شركة أونست لاتهامه بالنصب على المواطنين -
ليلة سقوط "أم سيف".. اتخذت شقة بالدقي وكرًا للدعارة -
تأجيل محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي في اتهامها بسب وقذف طليقها لـ29 أبريل -
دفاع "مرسي" يستعين بآراء رئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور لنفي تهمة إهانة القضاة -
وكيل المحامين: حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار النقابة بشروط العضوية "منعدم" -
13 مايو.. الحكم في طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية -
بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين -
بالصور.. النمنم ونصر يفتتحان معرض دسوق للكتاب -
زاخاروفا: الضربة الأمريكية لا علاقة لها بمعرفة حقيقة استخدام الكيماوي في سوريا -
بعد أتوبيس المنيب.. ضحايا أخرين على «المحور» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المفتى يكشف اليوم عن تأسيس أكبر تجمع إفتائى فى العالم

Google+ Print
المفتى يكشف اليوم عن تأسيس أكبر تجمع إفتائى فى العالم المفتى يكشف اليوم عن تأسيس أكبر تجمع إفتائى فى العالم
يعقد الدكتور شوقى علام- مفتى الجمهورية- مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، للإعلان الرسمى عن تأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، والتى يرأسها فضيلة الدكتور علام بصفته.

ومن المقرر، أن يعلن المفتى خلال المؤتمر الصحفى، نتائج الاجتماع التأسيسى للأمانة العامة، والذى يحضره كبار المفتين فى العالم، وإقرار اللائحة التنفيذية للأمانة العامة والخطط المعتمدة لنشاطها فى العام 2016م، ووضع آليات للحد من ظاهرتى فوضى الفتاوى والتطرف الفكرى لدى مدعى الإفتاء.

وأوضح الدكتور إبراهيم نجم ، مستشار مفتى الجمهورية، أن إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، يعد مبادرة مصرية خالصة تسهم فى عودة الريادة الإفتائية لمصر، بعد ظهور كيانات سياسية زائفة استغلت بعض مدعى العلم لترويج أفكارها المتطرفة البعيدة عن وسطية الدين الإسلامى.

وأضاف نجم، أن الأمانة العامة تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادًا أصيلاً فاعلاً ، بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامى والمنفتحة على تطور الفقه الإسلامى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365