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اليوم.. انطلاق الاجتماع الثانى لمجلس التنسيق المصرى السعودى المشترك

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اليوم.. انطلاق الاجتماع الثانى لمجلس التنسيق المصرى السعودى المشترك اليوم.. انطلاق الاجتماع الثانى لمجلس التنسيق المصرى السعودى المشترك
تنطلق فى القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الثانى لمجلس التنسيق المصرى السعودى المشترك، والتى يرأس الجانب المصرى فيها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فيما يرأس الجانب السعودى سمو الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية ، والذى من المقرر أن يصل القاهرة اليوم.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس التنسيق يمثل إطاراً للشراكة الحقيقية بين والمملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجارى والاقتصادى، على النحو الذى يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين، ومدى الفرص والإمكانيات المتاحة للارتقاء بمجالات أخرى فى ظل القيادة الحكيمة فى البلدين الشقيقين.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم اجتماعاً موسعاً لاستعراض الترتيبات النهائية لعقد الاجتماع الثانى لمجلس التنسيق المصرى السعودى المشترك، والذى ضم وزراء الإسكان، والمالية، والخارجية، والاستثمار، والزراعة، والتربية والتعليم، والنقل، والتعاون الدولى، والثقافة، والقوى العاملة، وممثلى الجهات والهيئات المعنية.

كان مجلس التنسيق المصرى السعودى قد عقد اجتماعه الأول بالرياض فى 2 ديسمبر الجارى، حيث تم الاتفاق على تشكيل عدد من فرق العمل، بهدف إنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة.

- مجلس الوزراء: غداً.. انطلاق الاجتماع التنسيقى الثانى المصرى السعودى
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مصر 365

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