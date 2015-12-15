وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ طريق وادى النطرون-العلمين يناير المقبل

قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إن الوزارة ملتزمة بالانتهاء من تنفيذ مشروع طريق وادى النطرون/ العلمين نهاية يناير المقبل، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالبه خلال اجتماعه الأخير معه بالانتهاء من الطريق خلال شهر يناير وليس خلال فبراير كما كانت تطلب الوزارة.

وأضاف وزير النقل لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى حاليا إنهاء تنفيذ الطريق بطول 135 كم وبتكلفة 1.920 مليار جنيه، وأن ثلاث شركات مقاولات تشارك فى تنفيذه، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من الاتجاهين وفتحهما للجمهور نهاية يناير المقبل.