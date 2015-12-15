رئيس الوزراء الروسى: انتشار الفوضى فى الشرق الأوسط يغذى الإرهاب

قال رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف أن انتشار الفوضى فى الشرق الأوسط يغذى الإرهاب، والقضاء على هذا التهديد غير ممكن بدون وضع الخلافات الأيديولوجية جانبا وتشكيل جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مدفيديف خلال اجتماع رؤساء حكومات بلدان منظمة شنغهاى للتعاون فى مدينة جنجو الصينية ـ قوله إنه يجب توسيع العمل المشترك للأسرة الدولية فى مكافحة المجموعات الإرهابية.

وأضاف مدفيديف أن منظمة شنغهاى تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولى، تنفذ الإجراءات التى نص عليها برنامج التعاون فى مكافحة الإرهاب والتطرف والانفصالية والذى أقرته المنظمة للأعوام 2016 – 2018، مشيرا إلى عدم قابلية الأمن للتجزئة، حيث لا يمكن ضمان أمن بلد دون الاهتمام بأمن الآخرين.

وكان رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف قد وصل أمس "الاثنين " إلى الصين فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، يشارك خلالها فى اجتماع مجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء فى منظمة شنغهاى للتعاون، وفى المؤتمر الدولى حول إدارة شبكة الإنترنت، وفى اللقاء الـ20 اليوبيلى لرئيسى حكومتى روسيا والصين، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية، بما فى ذلك لقاء مع رئيس الوزراء الأفغانى عبد الله عبد الله والرئيس الصينى شى جين بينغ.