"طنطا للزيوت": لا تلاعب فى المنتجات التموينية.. و"اليوم السابع" تعقب

أكدت شركة طنطا للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار أنها تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الصحة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة وأنه يتم أخذ عينات باستمرار من منتجات الشركة وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأوضحت الشركة فى بيان أرسلته إلى "اليوم السابع" للرد حول ما نم نشره فى الموقع الإليكترونى، تحت عنوان "التموين: تلاعب شركة طنطا للزيوت والصابون فى المنتجات التموينية "إن إنتاج الشركة من الزيوت يحكمه وينظمه عقد بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها منها شركة طنطا للزيوت وهيئة السلع التموينية ومحاضر اجتماعات فى 24 مارس عام 2004 و19 من شهر مايو عام 2004 ويتم تحديد المواصفات الفنية للزيت التموينى ونسب الخلط وحجم العبوات ونسبة الفواقد والتعبئة ويتم عمل مطابقة شهرية وسنوية بين الشركة والشركة القابضة للصناعات الغذائية عن كميات الزيوت الخام التموينية الواردة للتصنيع.

وأوضحت الشركة أنه يتم عمل مطابقات شهرية وسنوية بين الشركة وشركات التوزيع عن كميات الزيوت نمرة 1 والتموينية الناتجة، وكذلك عمل محاضر جرد شهرية وسنوية لأرصدة الزيوت التموينية الخام والمعبأة وان الجرد يتم تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات وبناء عليه لا يوجد أى شبة تلاعب فى الزيوت التموينية، لافته إلى أن إنتاج 1943.5 طن صنف زيت زمزم سلاسل من زيوت حرة ومنتجة من خامات وأرصدة زيوت حرة ملك الشركة ولا علاقة بها بزيوت التموين.

تعقيب "اليوم السابع"

> نؤكد من جانبنا إننا قمنا بنشر رد الشركة إيمانا بحق الرد، إلا أن ما تم نشره على موقع "اليوم السابع" بتاريخ 2 من شهر يونيه الجارى تحت عنوان "التموين: تلاعب شركة طنطا للزيوت والصابون فى المنتجات التموينية" صحيح، وجاء وفقا لبيان أصدرته وزارة التموين، حيث أكدت الوزارة أن أجهزة الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الغربية، قامت بالتفتيش على مخزن منتج الزيت الحر التابع لشركة طنطا للزيوت والصابون بمصنع فرع طنطا، حيث تم ضبط 188 كرتونة زيت حر أصناف ماركة سلاسل وزمزم عبوة كل كرتونة 12 زجاجة لسعة 1 لتر بإجمالى 2256 لترا.

وأوضحت الوزارة فى البيان، أنه بسؤال مدير إنتاج الزيت بالمصنع قرر أنه يتم إنتاج الزيت الحر بتعليمات شفوية من الإدارة وليس لديه أى مستندات تؤكد ذلك، وأنه تم فحص المستندات المتعلقة بجميع مراحل إنتاج الزيت الحر داخل المصنع عن الفترة من 1/1/2013 حتى 31/5/2013 وتبين قيام الشركة بإنتاج 1943.5 طن زيت حر صنف سلاسل وزمزم من خامات الزيت المخصص لإنتاج الزيت التموينى المدعم.

وأكدت الوزارة أنه تم تحرير محضر بالواقعة رقم 11572 لسنة 2013 جنح ثان طنطا ضد، مدير عام إنتاج الزيت بالمصنع لمخالفته أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 45 وتعديلاته بشأن شئون التموين للتصرف فى جزء من خامات الزيت التموينى وإنتاجه زيت حر.