مكافحة المخدرات تعلن مجهوداتها خلال الفترة الماضية

تعلن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، فى ختام ندواتها عن مكافحة المخدرات الجهود التى حققتها خلال الفترة الماضية.

وكان اللواء أحمد الخولى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قال حققنا نجاحات كبيرة خلال الأيام الماضية فى مكافحة المخدرات، وضبطنا مؤخرا مركبا فى عرض البحر المتوسط تحمل طنا من مادة الحشيش المخدرة كانت فى طريقها إلى مصر.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، ضرباتنا الأمنية لمواجهة أباطرة الكيف وتجار الصنف لم تتوقف، ونواجه عمليات جلب البانجو والحشيش والهيروين، وحققنا نجاحات كبيرة فى ضبط كميات كبيرة من الترامادول.

>وتابع مدير مكافحة المخدرات، كافحنا دخول التراماول لمصر من المنطقة الغربية، وبدأنا سياسة خفض الطلب، كما نحاول نوفر المستشفيات والمصحات الخاصة للمتعاطين، ونحث المدمنين للتوجه للعلاج، ونمد أيدينا للجميع لمساعدتهم للخروج من دائرة الإدمان.

وأردف اللواء أحمد الخولى، نجرى كشفا دوريا على السائقين الخاصين بالمدارس فى محاولات جادة منا لتقليص عدد السائقين المدمنين، حتى لا يعرضون أولادنا للخطر.