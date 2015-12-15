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إسكان الوادى الجديد: تخصيص 4500 فدان لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة قريبا

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إسكان الوادى الجديد: تخصيص 4500 فدان لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة قريبا إسكان الوادى الجديد: تخصيص 4500 فدان لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة قريبا
قال المهندس أحمد حسين مدير عام قطاع الإسكان بالوادى الجديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المديرية قد عرضت على وزير الإسكان فكرة إنشاء فرع لهيئة للمجتمعات العمرانية بالمحافظة حيث وافق الوزير على إنشاء الفرع شمال مدينة الخارجة، بعد مخاطبة محافظ الإقليم بإمكانية تخصيص 4500 فدان شمال مدينة الخارجة لانشاء المدينة الجديدة المتكاملة.

وأضاف حسين أن الوادى الجديد ومطروح هما المحافظتان الوحيدتان اللتين لم ينشأ فيهما فرع للهيئة حتى الآن وهو ما جعله يعرض على وزير الإسكان الفكرة فى ظل وجود مساحات شاسعة من الأراضى والية للتنفيذ من خلال انشاء جهاز لمدينة الخارجة الجديدة يقوم بتنفيذ المشروع بما يوفر عددا كبيرا من فرص العمل لأبناء المحافظة ويقضى على ظاهرة غلاء العقارات.

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مصر 365

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