خدعوك فقالوا: تناول أدوية الكحة مع الحليب والليمون يسبب التسمم والوفاة

انتشرت العديد من المنشورات والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى والتى أثارت الفزع والرعب بين المواطنين، ومنها ما يؤكد أن تناول أدوية الحكة ومضادات الحساسية مع الحليب، أو تناول الأدوية الخاصة بأمراض الشتاء مع العصائر الحمضية المختلفة "كعصير البرتقال والليمون"، قد يتسبب فى الوفاة أو الإصابة بالتسمم، فما صحة هذه الشائعات وهل تتفاعل هذه الأدوية مع الحليب واللبن لتسبب التسمم أو الوفاة؟!

وحول هذا، يوضح الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أنه لا يوجد أية دراسات أو أبحاث أثبتت تفاعل الحليب مع أدوية الكحة أو مضادات الحساسية ودورها فى التسبب فى الوفاة، ومن الناحية الطبية أيضًا لا يوجد أى تأثير سلبى أو مضاعفات ناتجة عن تناول الأدوية بالحليب.

وأكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أنه ليس هناك أية علاقة أيضًا بين تناول الأدوية بالعصائر الحمضية والموت، ولكن ينصح بتجنب تناولها للحد من التعرض لانقباضات فى المعدة، والشعور بآلام فيها، ويمكنك تناول الأدوية بالعصائر غير الحمضية كالعنب والجوافة.

وأخيرًا ينصح رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بتجنب نقل ونشر أى معلومات وخاصة المعلومات الطبية دون التأكد منها، لأن ذلك يتسبب فى نشر الفزع والرعب بين الناس، ويساهم فى نشر المعلومات الخاطئة.