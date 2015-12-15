67 %من القراء يتوقعون نجاح وزارة النقل فى تحسين منظومة السكك الحديدية

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع " على قرائه الأعزاء تحت عنوان، هل تتوقع نجاح وزارة النقل فى تحسين منظومة السكك الحديدية، توقع غالبية القراء نجاح وزارة النقل فى تحسين منظومة السكك الحديدية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وتوقع 67%من القراء نجاح وزارة النقل فى تحسين منظومة السكك الحديدية، بينما استبعد 32%من القراء نجاح وزارة النقل فى تحسين منظومة السكك الحديدية، فى الوقت الذى أعرب فيه 1%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
>- وزير النقل: لا زيادة فى أسعار تذكرة المترو أول يناير..السكة الحديد تخسر 4,8 مليار جنيه سنويًا و"عندنا فساد إدارى"..توقيع عقد تنفيذ قطار فائق السرعة مع الصين خلال أيام..وصرفنا 1.2 مليار جنيه تعويضات