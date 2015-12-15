أخبار عاجلة

الحبس 3 سنوات لصاحب شركة أونست لاتهامه بالنصب على المواطنين -
ليلة سقوط "أم سيف".. اتخذت شقة بالدقي وكرًا للدعارة -
تأجيل محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي في اتهامها بسب وقذف طليقها لـ29 أبريل -
دفاع "مرسي" يستعين بآراء رئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور لنفي تهمة إهانة القضاة -
وكيل المحامين: حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار النقابة بشروط العضوية "منعدم" -
13 مايو.. الحكم في طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية -
بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين -
بالصور.. النمنم ونصر يفتتحان معرض دسوق للكتاب -
زاخاروفا: الضربة الأمريكية لا علاقة لها بمعرفة حقيقة استخدام الكيماوي في سوريا -
بعد أتوبيس المنيب.. ضحايا أخرين على «المحور» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. وشبورة على القاهرة

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. وشبورة على القاهرة الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. وشبورة على القاهرة
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن البلاد ستشهد تحسنًا مؤقتًا نسبيًا اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد.

وأضاف عبد العال لـ"اليوم السابع"، أن حالة عدم الاستقرار يبدأ تأثيرها مرة أخرى من الأربعاء حتى مساء الخميس، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب على هذه المناطق، فتكون متوسطة الشدة فقط على القاهرة والوجه البحرى يصاحب ذلك نشاط للرياح، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطحى البحر الأحمر والبحر المتوسط وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.


>- بالصور.. سوء الأحوال الجوية "يضرب" المحافظات.. إصابة 3 مواطنين بحوادث متفرقة فى سوهاج.. وسقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية واستمرار العمل بموانئها.. وتوقف عمل معديات بورسعيد.. وارتباك حركة السير بسيناء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365