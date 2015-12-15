مدير أمن البحيرة: جاهزون لإزالة لعوائق أمام تنفيذ جولة الإعادة من الإنتخابات فى دمنهور

أكد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أن المديرية اتخذت كافة الاستعدادات لمواجهة كافة الأعمال الإرهابية والتخريبية المتوقعة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم من مختلف الفصائل، مشيرا أن المديرية جاهزة لإزالة كافة العوائق أمام تنفيذجولة الإعادة فى الإنتخابات البرلمانية بدائرة دمنهور بالاشتراك مع القوات المسلحة وستعمل على تهيئة الشارع البحراوى للانتخابات البرلمانية، وسيتم ملاحقة كافة المجرمين والمسجلين خطر ومثيرى الشغب.

وأضاف مدير أمن البحيرة أن هناك خطة لتأمين الانتخابات والمواطنين خلال عملية الاقتراع، وشدد سامى على أن دور الشرطة سيقتصر على تأمين العملية الانتخابية دون التدخل فى مجرياتها.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم التصدى للإرهاب بكل حسم وقوة، مشدداً على أنه لن يسمح للجماعة الإرهابية بالقيام بأعمال عنف مهما كلفهم من تضحيات وستتم مواجهة أى أعمال إرهابية بكل حسم ، ولن يتهاون مع أى فرد يحاول الخروج عن القانون ويهدف إلى تعطيل تنفيذ جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية بدمنهور .

وأشار مدير أمن البحيرة إلى أنه تم الدفع بـ8 تشكيلات من قوات الأمن والمدرعات المصفحة والأمن المركزى بالإضافة إلى الاستعانة بـ 20 مجموعة قتالية مسلحة بتسليحات متطورة بالاشتراك مع القوات المسلحة لتأمين كافة اللجان الإنتخابية والمنشآت الحيوية وجميع الميادين، والتصدى لأى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام قد تحدث من قبل الجماعات الإرهابية.

وأكد مساعد الوزير أنه أصدر تعليمات واضحة وصريحة للعقيد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، بالمرور الدائم على كافة اللجان الانتخابية والميادين العامة بشكل مستمر والقيام بعملية تعقيم وفحص لها باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة للكشف عن المفرقعات، بالاستعانة بمجموعات من أكفأ ضباط وأفراد المفرقعات للكشف الجيد لمحيط تلك المنشآت والميادين العامة عن المفرقعات والاستعانة بمجموعة كبيرة من الكلاب البوليسية، للكشف عن أى أجسام غريبة مشتبه فيها.

ولفت مدير أمن البحيرة إلى أنه تم وضع كل الآليات المناسبة التى تضمن إزالة كافة العوائق أمام تنفيذ الاستحقاق الأخير لخارطة المستقبل وتنفيذ جولة الإعادة من الإنتخابات البرلمانية بدمنهور وسنعمل على تهيئة الشارع البحراوى للانتخابات البرلمانية.

وعن خطة المديرية لتأمين الانتخابات البرلمانية بالمحافظة خاصة فى ظل أحداث العنف التى تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، أكد أنه سيقوم بنفسه بالإشراف على خطة تأمين سير العملية الانتخابية بنطاق دائرة مركز وبندر دمنهور ، وذلك من خلال عمل أطواف أمنية على مدار الـ24 ساعة تتشكل من مجموعات من ضباط المباحث الجنائية ومجموعات قتالية وسيارات نجدة تجوب جميع شوارع وقرى مدينة دمنهور لمتابعة سير العملية الانتخابية وذلك لإثبات التواجد الأمنى وحتى يشعر المواطن بالتواجد الشرطى على مدار الـ 24 ساعة فضلاً عن مواجهة أى عوائق أو أى أمور قد تخل بالأمن العام أو قد تحدث فوضى خلال عملية الاقتراع.