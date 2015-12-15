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التعاون الإسلامى تعتزم فتح مكتب لها فى رام الله دعمًا للقضية الفلسطينية

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التعاون الإسلامى تعتزم فتح مكتب لها فى رام الله دعمًا للقضية الفلسطينية التعاون الإسلامى تعتزم فتح مكتب لها فى رام الله دعمًا للقضية الفلسطينية

>أعلنت منظمة التعاون الإسلامى أنها تعتزم فتح مكتب لها فى رام الله دعمًا للقضية الفلسطينية.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية فى المنظمة السفير عبدالله عالم فى تصريح له على هامش اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة رفيعة المستوى المعنية بتنفيذ اتفاقية التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى التى عقد بالقاهرة أمس الاثنين: إن المنظمة بدأت إجراءاتها الفعلية لفتح مكتب لها فى رام الله، وسيتم إيفاد بعثة لها إلى رام الله الأسبوع المقبل لمعاينة المقر.

وأضاف السفير عالم : " أن الهدف من افتتاح هذا المكتب هو متابعة تطورات القضية الفلسطينية عن قرب، ورصد الانتهاكات الإسرائيلية للأراضى المحتلة، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع السلطة الفلسطينية ".

وبيّن أن منظمة التعاون الإسلامى أنشئت خصيصًا بعد حريق المسجد الأقصى، وبالتالى فإن القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة فى عمل المنظمة.
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