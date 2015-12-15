هدنة لوقف إطلاق النار فى اليمن يبدء سريانها ظهر اليوم

>يبدأ فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت اليمن سريان وقف إطلاق النار بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية المدعومين بقوات التحالف العربى من جهة ، وبين ميليشيات الحوثيين وصالح من جهة أخرى ، فى جميع جبهات القتال فى اليمن تنفيذا لطلب الأمم المتحدة لإتاحة الفرصة لنجاح المشاورات بين الجانبين التى تبدأ فى سويسرا فى وقت لاحق اليوم بعيدا عن وسائل الإعلام لإيجاد حل للأزمة اليمنية الحالية.

وصرح مصدر مسئول برئاسة الجمهورية اليمنية بأن الرئيس عبد ريه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه ببدء عملية وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا تنفيذا لرسالته الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون والتى عبر فيها عن مبادرة الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع مع بدء المشاورات وبما يؤكد حسن النوايا ويساعد على خلق أجواء إيجابية ومناسبة للمشاورات ويوفر المقدمات فى التعامل الجاد والمسئول مع المشاورات.

وأوضح المصدر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن هذه المبادرة جاءت حرصا على التمسك بفرص تحقيق السلام ومحاولة تخفيف المعاناة على الشعب اليمنى ووقف سفك المزيد من الدماء. . مؤكدا أن الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب الدولة مرتبط بالتزام الميليشيات الانقلابية به.

وأشار المصدر الى أن الرئيس هادى أبلغ قيادة التحالف العربى بموعد بدء سريان وقف إطلاق النار .. وكانت قيادة التحالف العربى قد أعلنت مساء أمس أن وقف اطلاق النار فى اليمن سيبدأ فى الساعة الثانية عشرة بتوقيت اليمن .

ومن ناحية أخرى نقلت الوكالة عن مصدر رسمى فى الوفد الحكومى المشارك فى مشاورات جنيف قوله " أنه لا صحة لأى وثائق أو تسريبات يتم نشرها باسم الوفد المفاوض وليس هناك أى اتفاقات أو وثائق حتى الآن باستثناء التفاهمات التى تمت وتتم حول مواعيد اللقاءات" ، وأكد المصدر أن مشاورات جنيف 2 ستكون حول آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 فقط.

وفى صنعاء أعلن العميد شرف لقمان المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة التى تسيطر عليها جماعة الحوثيين التزامها الكامل بوقف إطلاق النار ، إلا أنه أكد فى تصريحات صحفية نشرت اليوم أنه سيتم الرد على أى خرق من قبل أى طرف.

وفى تعز جنوب غربى البلاد ، أكد المجلس التنسيقى للمقاومة الشعبية اليمنية أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن من قبل الحوثيين تعكس جديتهم فى تنفيذ قرار وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى 2216.

وقال رشاد الشرعبى رئيس المجلس فى تصريح صحفى اليوم أن تجارب وقف إطلاق النار السابقة مع المليشيات تثير المخاوف من عدم التزامهم بالهدنة الجديدة.. موضحا أنهم أول من يخرق الهدنة ويبدأ بالاعتداء والقصف والاستمرار فى الحصار.

وأشار إلى أن الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية ملتزمون بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادى ما لم يتعرضوا لاعتداءات من قبل الانقلابيين - فى إشارة إلى الميليشيات الحوثية وصالح .

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