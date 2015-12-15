مدني مكة يخلي ٢٠٠٠ معتمر في تجربة فرضية بالمنطقة المركزية

مكة المكرمة - جمعان الكناني

نفذت الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة امس تجربة فرضية في احد الفنادق بالمنطقة المركزية استعدادا لموسم العمرة.. وفي تفاصيل الفرضية أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف ان خطة الفرضية تبدأ ببلاغ يصل إلى مركز التحكم والتوجية عن اشتعال النار في غرفة فندق بالدورالسابع، والمبنى مكون من ثمانية عشر دورا ويسكنه ثلاثة آلاف وخمسمائة معتمر من جنسيات مختلفة، وجرى نقل وحدات المكافحة والانقاذ، وباشرت فرق الانقاذ واخلاء المتواجدين بالمبنى وشرعت وحدات المكافحة الاقتحام واكتشاف موقع الحالة، وقام فريق الحماية المدنية بعمل نقطة فرز طبي بالتعاون مع الشؤون الصحية وجرى نقل المصابين للمستشفى حسب حالاتهم، حيث نجم عن الفرضية اصابة أربع حالات في حين تم اخلاء اكثر 2000 معتمر، في سيناريو يحاكي طبيعة العمل على الواقع حيث روعي في عمل الفرضية اختيار منشأة تضم اعدادا كبيرة من النزلاء بالاضافة لكبر مساحة المنشأة.. وأشرف على تنفيذ الفرضية مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد احمد بن عبدالعزيز الدليوي وفي نهاية الفرضية تم عقد اجتماع مع المعنيين بتنفيذ الفرضية والحضور لمناقشة ابرز الملاحظات وطرق معالجتها مؤكدا على أهمية وسائل السلامة ودورها في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث موجها شكره للمسؤولين في الفندق ودورهم الفعال في انجاح الفرضية.

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