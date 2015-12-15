افتتاح مؤتمر الاتحاد الدولي الرابع للطرق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.. اليوم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله يفتتح غداً الثلاثاء مؤتمر (الاتحاد الدولي الرابع للطرق الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط) الذي تنظمه وزارة النقل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق (IRF) ويستمر لمدة ثلاثة أيام بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض.

وأوضح وكيل وزارة النقل للطرق رئيس اللجنة المنظمة المهندس هذلول بن حسين الهذلول أن عقد هذه المؤتمرات يولد علاقات علمية وعملية وتتكون مجموعات بحثية ويكون هنالك مجال واسع لتبادل الخبرات.

وبين المهندس الهذلول أن المؤتمر يبحث ثلاثة محاور فنية مهمة كسُبل تحقيق الأمن والسلامة على الطرق من خلال إعداد تصاميم ملائمة تلبي متطلبات السلامة للحد من الحوادث المرورية، وتقنيات وإدارة طبقات الرصف ودورها في تحقيق بنية تحتية سليمة، والنقل في المناطق الحضرية والحلول للتنقل وتوفير البنية التحتية والخدمات الخاصة بالنقل الذكي.

كما يتضمن المؤتمر كذلك عقد جلسات حوارٍ رئيسية تناقش تطبيق المدن الذكية ونقل هذا المفهوم إلى التطبيق الفعلي والعمل على الحد من الوفيات والإصابات الخطيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وموضوعاتٍ متعددة تُطرح من خلال (13) جلسة و(44) ورقة عمل في جوانب، البحث والتطوير، والهندسة الجيوتقنية والمواد اللازمة لبناء الطرق، وتقنيات البناء والابتكارات، واستخدام الألياف وحُبيبات المطاط في الخلطات الإسفلتية، وإدارة السلامة على الطرق وسلامة المرور والعمل في مناطق وعلى جوانب الطرق، والتخطيط المدني والنقل الجماعي.

وأشار وكيل وزارة النقل للطرق في ختام تصريحه أن مثل هذه المؤتمرات فرصة مناسبة للمهتمين والمختصين في هذا المجال من المقاولين والاستشاريين ومهندسي المشروعات للحضور والمساهمة في فعاليات هذا المؤتمر.