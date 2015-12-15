رئيس مجلس الأمة الكويتي: إعطاء المرأة السعودية حق المشاركة في الانتخابات البلدية قرار تاريخي

أشاد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم بالنتائج الملفتة للانتباه التي حققتها المرأة السعودية عقب أول مشاركة لها في الانتخابات البلدية انتخابا وترشيحا.

وأشاد الغانم بقرار خادم الحرمين الشريفين إعطاء المرأة السعودية حق المشاركة في الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة انتخابا وترشيحا، واصفا إياه بأنه قرار "تاريخي".

وقال الغانم في برقية بعث بها إلى رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ: "لقد كانت النتائج الباهرة التي حققتها المرأة السعودية مصدر سعادة لنا ولكل أولئك المراقبين الذي عولوا على تلك الانتخابات كفرصة تاريخية للمرأة السعودية لتحقق ذاتها وتقول كلمتها وتساهم في نهضة بلادها إلى جانب أخيها الرجل".