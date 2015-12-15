مرشح شباب القطيف «فاضل الدهان».. استبعد وأعيد واكتسح

قدمت انتخابات محافظة القطيف مفاجأة من العيار الثقيل أثناء فترة الترشح وبدء الاقتراع، إذ تم استبعاد المرشح رقم 9 في فترة فرز المرشحين من دون الكشف عن الأسباب، بيد أنه تقدم باعتراض، فأعيد إلى السباق الانتخابي، وحقق الفوز في شكل لافت، إذ تم انتخابه من قبل 222 شخصاً.

ويعد الفائز فاضل الدهان واحداً من الفائزين الشباب الذين تم ترشيحهم بكثافة من فئة الشباب، الأمر الذي بدا واضحاً في التحشيد والتأييد الخاص به، وفي حصول حالة من الإحباط بعد أن أوقف عن السباق الانتخابي، وعبر شاب انتخب "الدهان" بأن الآمال الشبابية والرؤية الشبابية كبيرة، وأن على مرشحهم المزيد من العمل خلال دورة المجلس الجديد.

وشدد الدهان في البرنامج الانتخابي على أن تكون أهدافه ضمن نقاط عدة تلبي حاجة المواطنين، والتي تندرج ضمن صلاحيات المجلس البلدي، وإنها نابعة من طبيعة أعمال البلدية، مؤكداً على أهمية الرقابة على المشروعات المرساة على المقاولين من قبل البلدية، ومتابعة انجازها ومطابقتها مع المواصفات، والعمل على تقديم جميع الخدمات البلدية المطلوبة لجميع أحياء محافظة القطيف دون استثناء، خاصة المناطق القديمة بما يحقق تنمية متوازنة.

إلى ذلك، هنأ أعضاء لم يحققوا الفوز الأعضاء الفائزين، واعتبر المترشح للمجلس البلدي في محافظة القطيف شرف العلويات الحامل للرقم الانتخابي 1 وصول المترشحين من فئة الشباب للمجلس البلدي في دورته القادمة بالقطيف هو بمثابة فوز له، مؤكداً أنه خاض غمار المنافسة للمرة الثانية، وأنه يعتقد بأن تطعيم المجلس بالطاقات الشابة هو أمر مهم للغاية، ووصول البعض من المتنافسين هو الفوز الحقيقي بغض النظر عن هوية واسم الفائز.