افتتاح معرض التوعية بالعنف الأسري بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة

افتتح الشيخ سعد الصويغ رئيس محكمة الأحوال الشخصية بجدة ود. ناصر العود المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية وعدد من القضاة المعرض التوعوي عن العنف الأسري الخميس الماضي بالصالة الرئيسة بالمحكمة.

يأتي ذلك سعياً من وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية لتفعيل توجيهات المقام السامي لتفعيل برنامج #أسرتك_أمنك والذي يقام بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق برنامج الأمان الأسري بوزارة الحرس الوطني بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والجهات المختصة والمهتمة بالحماية الاجتماعية.

وتجوّل الجميع بالمعرض الذي احتوى عدداً من اللوحات التعريفية والتوجيهية التي تستهدف مفهوم العنف والإيذاء والآثار الاجتماعية والنفسية على الفرد وأسرته.

واستمع رئيس المحكمة والقضاة إلى شرح مفصل عن مواد ولوائح أنظمة الحماية من الإيذاء وحقوق الطفل المتعلقة بالجانب العدلي والآليات التي يمكن من خلالها تضمين ما يمكن من تلك المواد من خلال التسبيب في الأحكام بما يحقق تفعيل تلك الأنظمة في مجال الأحوال الشخصية والمحافظة على الكيان الأسري.

يشار إلى أن وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني قد وجه باستمرار فعاليات برنامج #أسرتك_أمنك في بقية محاكم الأحوال الشخصية والجزائية في مناطق المملكة الرئيسية لأهمية ما تتضمنه من فعاليات ومعلومات للمراجعين والعاملين على حد سواء.

وكانت وزارة العدل قد دشّنت أولى برامجها التوعوية عن العنف الأسري في محاكم المملكة الأسبوع الماضي في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، في حين يفتتح المعرض في محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الجاري. ويختتم البرنامج في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة الدمام الأسبوع المقبل.