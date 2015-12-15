اليوم.. فض الأحراز بمحاكمة 16 متهم بقضية خلية أمبابة التكفيرية

تستئانف اليوم الثلاثاء الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، نظر محاكمة 16 من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، لجلسة 15 ديسمبر،ومن المقرر أن تفض المحكمة الاحراز بجلسة اليوم.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم فى غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية والمفرقعات والأسلحة البيضاء.