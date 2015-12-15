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الأمم المتحدة تؤكد دعمها للشعب الليبى فى تشكيل حكومة وفاق وطنى

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الأمم المتحدة تؤكد دعمها للشعب الليبى فى تشكيل حكومة وفاق وطنى الأمم المتحدة تؤكد دعمها للشعب الليبى فى تشكيل حكومة وفاق وطنى

>أكدت بعثة الأمم المتحدة دعمها للشعب الليبى فى حفاظه على وحده أرضه ومؤسساته، مشيرة فى بيان لها أن الحاجة ملحة لحكومة وفاق وطنى مقرها فى طرابلس، لتتمكن من مواجهة التحديات التى تواجه البلاد على الصعد الانسانية والاقتصادية والأمنية بما فيها تنظيم داعش الإرهابي.

وشددت البعثة فى بيان نشرته مساء أمس الاثنين، التزامهم بسيادة ليبيا ورفضها أى تدخل أجنبى فى أرضها .

وقال البيان: "يجب إخضاع أولئك المسؤولين عن العنف والذين يعرقلون أو يقوضون الانتقال الديمقراطى فى ليبيا للمساءلة الدقيقة"، مضيفا أن الأمم المتحدة تقر إقراراً كاملاً بالاتفاق السياسى الليبى والمؤسسات المنبثقة عنه وتتعهد بدعم حكومة الوفاق الوطنى بصفتها الشرعية الوحيدة فى ليبيا، مشيرة إلى وقف الاتصالات الرسمية مع الأفراد الذين يدعون أنهم جزء من المؤسسات التى لم يقرها الاتفاق السياسى الليبي.

وناشد البيان جميع الأطراف بقبول وقف إطلاق نار الفورى والشامل فى جميع أجزاء ليبيا.
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مصر 365

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