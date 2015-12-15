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اليوم.. محاكمة "المستريح" بتهمة النصب والاستيلاء على 100 مليون جنيه

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اليوم.. محاكمة "المستريح" بتهمة النصب والاستيلاء على 100 مليون جنيه اليوم.. محاكمة "المستريح" بتهمة النصب والاستيلاء على 100 مليون جنيه
تنظر الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالناصر أبو سحلى، محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية.

يحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد، المستريح ، فى القضية رقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لـسنة 2015 كلى شمال الجيزة، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

وكشفت التحقيقات أن "المستريح" تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضى، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات .

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