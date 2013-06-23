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نادر بكار: لسنا متأكدين بأن المتوفى في أحداث المحلة ينتمي لـ"النور"

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نادر بكار: لسنا متأكدين بأن المتوفى في أحداث المحلة ينتمي لـ"النور" نادر بكار: لسنا متأكدين بأن المتوفى في أحداث المحلة ينتمي لـ"النور"

كتب : محمد عاشور منذ 36 دقيقة

قال نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إنه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي وفاة أحد أعضاء الحزب في مدينة المحلة بالغربية، مشيرا إلى أنه لم يتمكن حتى الآن من التعرف على هوية الشخص المتوفي.

وأضاف بكار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، أن الحزب السلفي يأسف لوفاة أو إراقة دماء أي مصري سواء كان منتميا لحزب النور أو أي فصيل آخر، وتابع: "شبابنا ملتزم داخل المقر ويحميه، بعد كثير من الشائعات التي روجت ضد أعضائه هدفها إشعال الفتنة".

وأكد بكار، أن الحزب تواصل مع وزير الداخلية حتى يتدخل الأمن لفض هذه الاشتباكات؛ لأن حزب النور ليس طرفا فيها من الأساس، وأعلن موقفه بوضوح من الصراع السياسي الدائر الآن، وتابع: "نترك الأمر لجهات التحقيق لمعرفة هوية المتوفي ومن تسبب في وفاته".

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