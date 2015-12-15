غدا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم الدولى للمتطوعين

تنظم مكتبة الإيداع بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمبادرة الشبابية "خطوة لفوق" احتفالية بعنوان "تطوًع لتُغيَر"، لتتيح للجميع فرصة استكشاف عالم المجتمع المدنى والعمل التطوعى من خلال فعاليات اليوم المختلفة، وذلك غدا الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2015 ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف عصرًا بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

تشمل الاحتفالية حلقة نقاشية عن العمل التطوعى ومستقبله فى مصر، تضم ممثلين لمختلف المبادرات الشبابية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية ومنظمات الأمم المتحدة، وعرض للتجارب الشخصية لعدد من نشطاء المجتمع المدنى السكندرى فى مجال العمل التطوعي، وحفل غنائى للفنان الشاب Zigzag وفريق "عمدان النور" GAZAGA.

جدير بالذكر أن العديد من الدول اعتمدت بشكل كبير على مساهمات المتطوعين فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التى حددتها منظمة الأمم المتحدة، وهى مجموعة من الأهداف المحددة زمنيا لمكافحة الفقر والجوع والمرض والأمية والتدهور البيئى والتمييز ضد المرأة.