ضحية جديدة لإهمال الكهرباء فى بنى سويف.. عمود إنارة يقتل طفلا

"عمر جمال مناع" طفل فى الرابعة من عمره، فقد حياته نتيجة للإهمال، كان كغيره من الأطفال يلهو ويلعب ولم يخطر بباله أن تكون نهايته نتيجة إهمال موظف كهرباء تكاسل فى أداء عمله .

المأساة يروى تفاصيلها "جمال مناع" 48 سنة والد الطفل عمر "نحن من سكان قرية منشأة عبد الصمد التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، نسكن فى شارع ريفى قديم، يوجد فى هذا الشارع ثلاثة أعمدة إنارة، يلتصق كل واحد منها بمنزل من منازل الشارع، لا يفصله عن باب المنزل سوى 20 سم.

ويضيف والد عمر "الثلاثة أعمدة فيهم ماس كهربائى، لو حد لمسهم، على طول بيتكهرب، من فترة العمود اللى أمام منزلى صعق ماعز وحمار من ماشيتى وتوفيا فى الحال، وبلغنا عامل الكهرباء بالقرية أكثر من مرة، وكتبنا شكاوى لمجلس المدينة، لكن لا حياة لم تنادى".

ويشير أبو عمر "فى اليوم المشئوم، خرج عمر الابن الأصغر على سبعة أولاد وبنت، من باب المنزل واقترب من عمود الإنارة الذى صعقه، وتوفى فى مكانه فى الحال، ولم نستطع إبعاده عن عمود الإنارة، إلا بعدما تم قطع التيار الكهربائى عن المنطقة .

وقال والد الضحية "ذهبنا بعمر لمستشفى إهناسيا جثة هامدة، وهناك قمت بتحرير محضر ضد مسئولى الكهرباء بإهناسيا، لتسببهم فى مقتل ابنى، وكان معى شهود على ذلك، وهم كل سكان الشارع الذى أسكن فيه".

وأشار إلى أن الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد بل تكررت مع هطول الأمطار، صعق هذا العمود عبد الرحمن ابنى أخو المرحوم عمر إلا أننا استطعنا إنقاذه، ومازالت علامات الصعق على ذراعه موجودة .

وأكد والد عمر أنه لا يريد شيئا سوى القصاص من المتسبب فى قتل ابنه، مطالباً محافظ بنى سويف بالتدخل لإنقاذ أطفال الشارع من خطر الموت صعقاً بالكهرباء، نتيجة وجود ماس كهربائى بأعمدة الإنارة منذ فترة كبيرة .