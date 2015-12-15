بالفيديو.. يوسف القعيد: يُفترض ألا يكون للإخوان مكان بالوطن

قال الكاتب والروائى يوسف القعيد، إن جماعة الإخوان من المفترض ألا يكون لهم أى مكان فى هذا الوطن لعدم ارتباطهم به، ولأنهم كانوا يبحثون عن الغنائم فقط دون مصالح المصريين، وعدم امتلاكهم لمشروع سوى نهب مصر

وأضاف القعيد، خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبدالحميد مقدم برنامج"البيت بيتك" المذاع على قناة ten، قائلاً: "أتحدى أى شخص يُخِرج أن الإخوان وردت على ألسنتهم كلمة وطن ابتداءً من المرشد إلى أصغر شاب منهم، لأنهم تكلموا عن الخلافة، والارتباط بمشروعهم ولم يقدموا أى شىء، وقسموا الوطن على شكل غنائم.

وتابع القعيد: "أنا لو مكان الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستفدت من تجربة الزعيم الراحل جمال عبد الناصرفى تعامله مع هذه الجماعة الإرهابية"، مضيفًا أن عجلة الزمن لا يمكن لها أن تعود إلى الوراء، رغم أن الزمن لن يسمح بعودة الاعتقالات والتعذيب كما كان يفعل بهم فى الماضى مع أنه مبرر".

وأشار القعيد، إلى أن ما تم طرحه فى إعلام هذه الجماعة الإرهابية الذى دعى إلى استفتاء تحت إشراف دولى لمعرفة رغبة المصريين فى من يحكمه هو طرح خاطئ تمامًا ومحاولة من الجماعة الإرهابية لاستغلال أمية ما يقرب من 50% من الشعب المصرى لصالحهم تحت اسم الدين وخلطه بالسياسة، موضحًا أن الوعى السياسى لهذا الكم من الشعب المصرى الذى لا يجيد القراءة والكتابة يكاد يكون غائبًا أو غير موجود بالمرة.