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مصدر بـ"التعليم": تشكيل لجان لإعادة النظر فى مناهج "تحتاج لتعديل"

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مصدر بـ"التعليم": تشكيل لجان لإعادة النظر فى مناهج "تحتاج لتعديل" مصدر بـ"التعليم": تشكيل لجان لإعادة النظر فى مناهج "تحتاج لتعديل"
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، كلف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، بتشكيل بعض اللجان لإعادة النظر فى بعض المناهج الدراسية على رأسها كتاب الجغرافيا للصف الثالث الثانوى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن مهمة اللجان هى التأكد من احتياج تلك المناهج إلى تعديل من عدمه، موضحا أن اللجان ستكون من مستشارى المواد الدراسية وبعض الموجهين، مشيرا إلى أن الوزير أكد لرئيس القطاع أنه لن يتم التصديق على تعديلها قبل التأكد من احتياجها للتنقيح حرصا على عدم إهدار المال العان.

وأوضح المصدر أن قائمة التعديلات تشمل العديد من المناهج الدراسية لجميع الصفوف.


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