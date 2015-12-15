نائب عن شمال سيناء: حدودنا "مؤمنة" ويجب دعم قواتنا المسلحة لدحر الإرهاب

قال سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن القطر المصرى مؤمن تأمين كاملا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تعمل على تأمين الحدود المصرية بجهد كبير، داعيا أبناء سيناء للوقوف مع قواتهم المسلحة فى تأمين الحدود والقضاء على الإرهاب.

وأشار الرقيعى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيعمل بالتعاون مع المختصين لضبط الحدود، موضحا أن هناك عمليات تهريب وتسلل تحدث على الحدود كما يحدث فى معظم دول العالم، لافتا إلى أن بعض المنظمات الإرهابية تسللت عبر الحدود مستغلة أحداث الفوضى التى حدثت فى بعض الدول العربية، لتنفيذ بعض العمليات المشبوهة، لكنه تم تحجيم هذه العناصر من قبل قوات تأمين الحدود.

رواد تويتر يدعمون القوات المسلحة بـهاشتاج "الجيش المصرى رمز الرجولة"