موجز الصحافة المحلية: "ظلمتنا المخابرات البريطانية"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان " ظلمتنا المخابرات البريطانية" حيث فجــر التقرير الأولى لحــادث الطائرة الروســية، مفاجأة بأنــه لــم يتضمــن حتــى الآن مــا يثبــت وجــود عمل إرهابى فــى الحادث، ليبين مدى اســتعجال المخابرات البريطانية فى إرجاع حادث الطائرة الروسية إلى عمل إرهابى، مما تسبب فى تراجع حركة السياحة بعد إجلاء بريطانيا لسياحها، ثم الخطوة الروسية أيضا، مما يعد ظلما لمصر، حيث لم تنتظر بريطانيا انتهاء التحقيقات.

وأبرزت "الأهرام" تأكيدات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أنه لا نية لإجراء تعديل وزارى مع حركة المحافظين المقبلة التى مازالت قيد الدراسة، وأشار الى أنه سيكون هناك نواب لوزراء البحث العلمى والعشوائيات والسكان والتعليم الفنى .

وتناولت "الأخبار" إعلان وزارة الصحة والسكان، إدخال نظام التسجيل الإلكتروني ومراكز الرعاية الصحية الأولية بـ 8 محافظات هي القاهرة ـ الجيزة ـ الإسكندرية ـ السويس ـ الإسماعيلية ـ الغربية ـ بني سويف ـ قنا.

>وصرح د. خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن الهدف من إدخال النظام التسجيلى الإلكترونى هو تأسيس قاعدة بيانات بجميع الأمراض غير المعدية ومعرفة عوامل الخطورة المسببة للمرض وتوفير أدلة العمل الإكلينيكية الحديثة.

وكشفت مصادر داخل ائتلاف دعم الدولة المصرية، الذى يسعى لقيادة الأغلبية داخل مجلس النواب، حسبما قالت "المصرى اليوم" إن الائتلاف يحاول الخروج من مأزق اشتراط وثيقته تجرد العضو المنضم إليه، من صفته الحزبية بوضع لائحة داخلية تتضمن آليات العمل وتنظيم كيفية اتخاذ القرار داخله.

وكشفت صحفية الشروق، أن هناك انقلابا جديد داخل جماعة الإخوان حيث أصدر الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس ما يسمى بـ"لجنة الإدارة العليا" وعضو مكتب الإرشاد المحسوب على محمود عزت القائم بأعمال المرشد، قرارات فصل لعدد كبير من رؤساء اللجان والقيادات الشبابية المخالفة وهو ما عتبره شباب الجماعة بـ"مجزرة تنظيمية".

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