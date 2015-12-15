أخبار عاجلة

الحبس 3 سنوات لصاحب شركة أونست لاتهامه بالنصب على المواطنين -
ليلة سقوط "أم سيف".. اتخذت شقة بالدقي وكرًا للدعارة -
تأجيل محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي في اتهامها بسب وقذف طليقها لـ29 أبريل -
دفاع "مرسي" يستعين بآراء رئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور لنفي تهمة إهانة القضاة -
وكيل المحامين: حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار النقابة بشروط العضوية "منعدم" -
13 مايو.. الحكم في طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية -
بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين -
بالصور.. النمنم ونصر يفتتحان معرض دسوق للكتاب -
زاخاروفا: الضربة الأمريكية لا علاقة لها بمعرفة حقيقة استخدام الكيماوي في سوريا -
بعد أتوبيس المنيب.. ضحايا أخرين على «المحور» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. نظر استئناف أحمد عز على حكم إثبات نسب "توأم زينة"

Google+ Print
اليوم.. نظر استئناف أحمد عز على حكم إثبات نسب "توأم زينة" اليوم.. نظر استئناف أحمد عز على حكم إثبات نسب "توأم زينة"
تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة 102 بمحكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على حكم محكمة الأسرة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قضت في شهر يونيو الماضى بإثبات نسب توأم الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا أتعاب المحاماة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية "زينة" غير محرمة شرعًا على المدعى عليه " أحمد عز "، وتبين ذلك فى حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365