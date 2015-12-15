اليوم.. نظر استئناف أحمد عز على حكم إثبات نسب "توأم زينة"

تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة 102 بمحكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على حكم محكمة الأسرة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قضت في شهر يونيو الماضى بإثبات نسب توأم الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا أتعاب المحاماة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية "زينة" غير محرمة شرعًا على المدعى عليه " أحمد عز "، وتبين ذلك فى حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف.