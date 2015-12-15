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قيادة التحالف تعلن وقفاً لإطلاق النار فـي اليـمن اعتباراً مـن الـيــوم

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قيادة التحالف تعلن وقفاً لإطلاق النار فـي اليـمن اعتباراً مـن الـيــوم قيادة التحالف تعلن وقفاً لإطلاق النار فـي اليـمن اعتباراً مـن الـيــوم

    أعلنت قيادة قوات التحالف أن فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد بعث برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتضمن إبلاغ قيادة التحالف بأن اليمنية قررت أن تُعلن مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام بدءاً من الخامس عشر من ديسمبر وحتى الواحد والعشرين من ديسمبر 2015 بالتزامن مع انطلاق المشاورات وتُجدد تلقائياً في حال التزام الطرف الآخر، موضحاً فخامته أنه أبلغ معالي الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة أخذ الضمانات الكافية على الطرف الآخر لكي لا تضطر قوات التحالف للتعامل مع أي خرق لوقف إطلاق النار مع وضع خطوات عملية لضمان المحافظة على الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم. وذلك رغبة من فخامته في تهيئة الأجواء لإنجاح تلك المشاورات بما يحقق المحافظة على اليمن وأهله ويجنبهم مزيداً من إراقة الدماء، ويفسح المجال لتكثيف وتوسيع جهود الإغاثة الطبية والإنسانية.

واستجابة لذلك أعلنت قيادة قوات التحالف وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت صنعاء الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش من يوم الثلاثاء 4 / ربيع الأول / 1437ه الموافق 15 / ديسمبر/ 2015، مع احتفاظها بحق الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار.

وأكدت قيادة التحالف في بيانها استمرارها في دعم الشعب والحكومة اليمنية في سبيل إنجاح الجهود بالمشاورات للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويساعد الحكومة في التصدي لمهامها وواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار والتفرغ لمكافحة الإرهاب.

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