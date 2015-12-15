الأخلاقيات الطبية.. ممارسون وباحثون يتلاعبون بشرف المهنة!

تؤطر الممارسات والأبحاث في المجال الطبي مبادئ وأخلاقيات وقوانين بالغة الأهمية يلتزمها كل ممارس لهذه المهنة الدقيقة، فإذا كانت أخلاقيات بعض المهن أشبه بالقانون الذي لا يجوز التهاون فيه، أو تجاوزه مهما كانت الأسباب، فإن هذه الأخلاقيات تكون أكثر أهمية في المجال الطبي الذي يتعامل فيه الطبيب مع أرواح بشر، سلموها ممارس هذه المهنة ووثقوا فيه، أو مع الباحث في هذا المجال الذي يستلزم بحثه أجراء دراسات حساسة على مرضاه، أو الاطلاع على معلوماتهم السرية، أو أخذ عينات بحثية تتطلب موافقة المريض شخصياً.

ننتظر هيئة عليا تؤطر ممارسات المهنة بقوانين ملزمة تحمي المجتمع من تجاوزات الدخلاء

إلى جانب استباق بعض الباحثين نتائج الأبحاث الطبية بالإعلان عن ثورة في مجال من المجالات الطبية، أو اكتشاف مهم لعلاج أمراض السرطان، أو السكري، أو غيرهما، وإعلانهم النتائج قبل إقرارها بشكل علمي بحثاً عن الشهرة والكسب السريع، ما يخلق الإشاعات والبلبلة داخل أوساط المجتمع، وبين المرضى الذين يبحثون عن بصيص أمل لأي علاج ينهي معاناتهم والمرض.

واقع الممارسات والأبحاث الطبية اليوم على مستوى العالم يمر بكثير من التحديات وسباق التنافس والمغريات، وربما قصور في بعض الأنظمة والقوانين، ووجود دخلاء على المهنة، خلقت في المجمل ثغرة سببت هذه التجاوزات في اخلاقيات هذه المهنة، وغيرها ما يستدعي ضرورة إيجاد هيئة عليا مستقلة للأبحاث والاخلاقيات الطبية، تكون المظلة لكل اللجان المعنية في هذا الشأن، وتتولى مراقبة الأبحاث الطبية والممارسات في هذا المجال، وتوحيد عمل اللجان المعنية في هذا المجال.

كما يجب متابعة التزام كل المستشفيات والمراكز البحثية الأنظمة التي تصدرها اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية، التي تسعى إلى الحفاظ على أخلاقيات البحوث من الخروقات التي تحدث في حالة غياب الجهة المنظمة والمراقبة، وترد الحقوق إلى المتضررين من التجاوزات التي قد تحدث، أو بعض الممارسات في هذا المجال من بعض الممارسين التي يطال ضررها المجتمع، وتخلق كثيراً من الجدل.

"ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع الأخلاقيات الطبية في شقيها "الممارسات المهنية" و"البحث العلمي" وواقع هذا المجال وسبل تطويره وضبطه.

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تعزيز الأخلاقيات

في البداية وصف د. أحمد العسكر واقع الأخلاقيات الطبية في المجال الطبي، وسبل تعزيزها قائلاً: إن البحث الطبي بشكل عام يخضع لأخلاقيات وقوانين عالمية، كما أنَّ لها مؤسسات تشرع هذه القوانين، إلى جانب أنَّ هناك متخصصين في علم أخلاقيات البحث بشكل عام، إذ إنَّه لا يتم إجراء بحث طبي، خصوصاً البحث الإكلينيكي إلاَّ بعد موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية في كل المستشفيات، والإقرار أو الموافقة ليست منحصرة فقط في الممارسات الطبية الخاصة بالإنسان، بل حتى على الحيوان أيضاً هناك لجان متخصصة لإقرار البحوث التي تجرى على الحيوانات، كما أنَّ الأخلاقيات الطبية للبحوث يتم أخذها بشكل جدي، حيث إنَّ له علما متخصصا يحفظ ما نسميه بسرية المريض ويضمن سلامته.

وحول ما إذ كان هذا الأمر معمولا به في جميع المستشفيات، قال: "نعم، إذ انَّه من المفترض أن يكون هناك مركز بحث للأخلاقيات الطبية في كل مستشفى، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فإنَّ بعض المستشفيات تلجأ إلى لجنة أخلاقيات البحث في مستشفى آخر، ولا يمكن أن يجرى بحث إلاَّ بعد مروره وإقراره من لجنة أخلاقيات المهنة".

وعمَّا إذا كان ما يُطبق في جميع دول العالم هو ما يتم العمل به لدينا في المملكة، أم أنَّ لدينا اشتراطات خاصة في بعض المجالات التفصيلية في بعض الأبحاث والممارسات الطبية في ظل خصوصيتنا الدينية والاجتماعية، بيَّن أنَّ القوانين في جميع الدول هي قوانين عامة، إلاَّ أنَّ بعض الدول لها حضارتها وثقافتها، حيث تُركت التفاصيل للجنة ذاتها، بيد أنَّ الخطوط العريضة موجودة وتتعلق بسلامة المريض وموافقته لدخول البحث.

لجنة متخصصة

وحول المقصود بالأخلاقيات الطبية والتجاوزات في الممارسات والأبحاث، وماذا تعني الممارسات والأبحاث في المجال الطبي، قال د. عبدالله عدلان: أولاً وتعقيباً على ما ذكره د. أحمد العسكر، فإنَّه لا يستطيع شخص الآن في المملكة القيام بأيّ نوع من أنواع البحوث على أيّ كائن حيّ إلاَّ بموافقة لجنة متخصصة معترف بها ومسجلة لدى الجهات العليا المتخصصة في مراقبة الأخلاقيات في المملكة، وأهم الجهات هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي لجنة الاخلاقيات الوطنية، مضيفاً أنَّ المخالفات الطبية هي أن يتحمس أحد بالقيام ببحث بحيث يكون تحت يده بعض المعلومات عن المواد المختبرية، وبالتالي يخرج عن الإطار الإكلينيكي لهذه المواد ويذهب بها للإجابة عن سؤال بحثي محدد دون أن يذهب إلى إحدى القنوات الرسمية لدعم الناحية الاخلاقية للبحث المزمع القيام به، وهذه هي إحدى المشكلات التي قد تحدث، وفي الحقيقة أنَّ اللجنة الوطنية في هذه المرحلة هي في طور التطوير والتدريب ومحاولة قيادة مراكز الأبحاث في المملكة أو قيادة الباحثين عن طريق مراكز الأبحاث في المملكة نحو التخلص من أولئك المتحمسين لعملية البحث، مبيناً أن التجاوزات الأخرى موجودة عالمياً، وليست مقتصرة على المملكة فقط، وهي تنتج عن الفهم الخاطئ، وحرية المريض في الاختيار قد نجد فيها بعضاً من أنواع التفسيرات والاجتهادات الشخصية لبعض الأطباء والباحثين، الذين يجتهدون بصورة شخصية، وهناك طبيب من هؤلاء يفسر بعض الأمور بطريقته الخاصة ويقول: إنَّه قد لا يحتاج إلى موافقة، ممَّا يجعله يقع في مخالفة واضحة في هذا الشأن، وأود أن أؤكِّد هنا أنَّه لا توجد لدينا مخالفات جسيمة، وربَّما كانت هناك مخالفات في بعض التفسيرات بسبب الحماس الزائد عند بعض الأطباء والباحثين.

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مرجعية رسمية

وعن وجود مرجعية رسمية واضحة لهذه الممارسات، بيَّن د. عبدالله عدلان أنَّ هناك مرجعية، وهي اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية، كما أنَّ جميع المستشفيات من المفترض أن تكون لها لجنة، وهذه اللجنة لها شروط واشتراطات لإقرار نظام رسمي منذ العام 2008م، حيث تمَّ وضع تفسيرات لهذا النظام في العام2010م، وبالتالي فإنَّ أيّ شخص يقوم بالبحث سيُعرض نفسه إلى مساءلة قضائية، وربّما إلى قضية جنائية إذا تطلب الأمر ذلك، فطالما أنَّ هناك نظاما متفقا عليه، فإنَّه يجب على الجميع الالتزام به، أمّا المرجعية العليا فهي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ولا يستطيع أيّ شخص أن يقوم بأيّ نوع من الأبحاث إلاَّ إذا كان لديه قبول من إحدى هذه اللجان، ومن المعروف أنَّ هذه اللجان يتم تدريبها وتطويرها ومنحها كل ما تحتاج من دعم من قبل المدينة، حتى تستطيع القيام بما تستطيع أن تقوم به من حماية المرضى الذين يتبعون لهذا المستشفى أو يخضعون لهذه اللجنة.

وحول ما إذا كان قد تمّ تسجيل تجاوزات أو مخالفات خلال الفترة الماضية، أجاب بقوله: ليس لدي معلومات موثقة حالياً، ولا أستطيع التأكيد أو النفي لمثل هذه المخالفات أو التجاوزات، ولكن مع ذلك لا أعتقد أنَّ هناك مجتمعا مثاليا، لذا لا بدَّ من وجود تجاوزات، ولكن لا أعلم أنَّ هناك تجاوزات ضمن سجلات محددة، وإذا اتضح أنَّ هناك تجاوزات فلن تكون ذات خطورة، كما أنَّ الموجود من التجاوزات هي عبارة عن اختلاف في فهم النظام، وبالتالي يتمّ التعامل معها في وقتها وإعادة شرحه، والتأكد من أنَّ الجميع استطاع أن يفهم ما المقصود من النظام والتأكّد كذلك من أنَّه يتم تنفيذه.

التزام الأطباء

وعن مدى التزام الأطباء بأخلاقيات المهنة، أجابت د. فاطمة الهملان بقولها: بالنسبة للأبحاث بمركز الملك فيصل التخصصي للأبحاث، فإنَّه لا بدَّ للأطباء والباحثين أن يلتزموا بذلك، لأنَّه لا يتم الموافقة على أيّ بحث إلاَّ بعد المرور على لجنة، حيث هناك مركز استشاري في مركز الأبحاث يعتمد على نوع البحث، والأبحاث هنا أنواع وليست نوعاً واحداً، لذا هناك لجنة للبحث في العلوم الأساسية، وهناك لجنة للبحث في علوم الحيوان، ولجنة للبحث في الدراسات السريرية والإكلينيكية، ولجنة رابعة أخرى، مضيفةً أنه بالنسبة لإجراء البحث، فإنَّه لا يمكن أن يتم إجراء البحث إلاَّ بموافقة هذه اللجان، في حين يتم مراقبة عمل هذه اللجان، كما أنَّ الباحث يقوم بكتابة التقرير كل ستة أشهر أو كل سنة، إذ تتم مراقبة البحث؛ حتى يتمّ التأكد ممَّا إذا كان هناك تدخل من عنصر بشري في الموضوع وأنَّ هناك موافقة بشرية وأنَّ أيّ إنسان لا يجري أيّ بحث إلاَّ بعد الموافقة من المريض، مبينةً أنَّ هذه الموافقة عبارة عن عدة صفحات تعتمد على نوع البحث، إذ تتكون من أربع إلى تسع صفحات، وفيها معلومات شاملة عن البحث، وبالتالي فإنَّه من حق أيّ مريض عدم المشاركة في المشروع إلاَّ وهو يعرف عن المشروع كل شيء، من حيث المدة والفائدة، ومن حيث دفع مبالغ مالية أو حتى وجود أمور تتعارض مع العلاجات، أمَّا فيما يتعلق بالدراسات السريرية، فإنَّ الموافقة المسبقة تحتاج إلى عدة صفحات، وقد تصل إلى حوالي (50) صفحة، حيث تكون فيها معلومات عن العلاج الذي يعطى للمريض، وهذه المعلومات ضرورية لأيّ باحث، كما أنَّ عليه أن يحتفظ بها ويُسلّمها للمريض الذي له الحق بأن يحتفظ هو كذلك بنسخة من هذه المعلومات، وبالتالي يصبح المريض مطلعاً على كل المعلومات بخصوص البحث.

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حق المريض

وأوضحت د. فاطمة الهملان أنَّ للمريض الحق في أن يرفض أو يوافق على المشاركة في البحث، مُضيفةً: "للأسف هناك مرضى يتوقعون أنَّهم إذا لم يوافقوا على المشاركة، فإنَّه سيتعطل علاجهم، وهذه نقطة في غاية الأهمية، إذ انَّ المريض إذا شارك فإنَّ له الأحقية في العلاج وسيحصل عليه في أيّ حال من الأحوال، وإذا كانت العينة المأخوذة من المريض ستساهم في إثراء المعرفة وأنَّها ستعطيه فائدة مباشرة أو حتى أنَّها لا تعطيه فائدة مباشرة، فإنَّ العينة ستؤخذ في جميع الأحوال ويتم استخدامها في الأبحاث، لكن لا بدَّ من محادثة المريض مباشرة وإدخاله في فهم أهمية البحث العلمي"، مبينةً أنه يجب على الجميع الاهتمام بالبحث العلمي، لأنَّنا لو تأملنا في الأمر سنجد أنه لدينا معطل، لذا فإنَّ الاهتمام بالبحث ذو جدوى في المملكة، وقد اكتشفنا أخيراً أنَّ جميع علاجاتنا تعتمد على الدراسات الخارجية، وبالتالي فإنَّ كل ما يتعلق بعلاجاتنا مستورد ولا يعتمد على دراسات داخلية، ذاكرةً أن الكل بدأ يعي أهمية ذلك، والكل كذلك يبدي الموافقة على المشاركة وهو يعلم أنَّ العينة التي تؤخذ منه ستستخدم في مراكز الأبحاث، وأنَّه من حق الشخص أن يوافق أو يرفض، إذ يتطلب الأمر أن يوقع المريض على ورقة تحتوي على التاريخ والختم بأنَّ هذا البحث تمت الموافقة عليه من لجنة أخلاقيات البحث العلمي.

وأضافت: الأمر الآخر هو التزام الأطباء، إذ انَّ الواجب أن يلتزموا، لأنَّه في نهاية التقرير يجب أن تصل نسخة من التقرير ومن موافقة المريض كل ستة أشهر إلى لجنة أخلاقيات البحث العلمي بأنَّ هذا الباحث قد استطاع أن يجمع (50) عينة، أيّ (50) موافقة من المريض، وأنّ معلومات المريض سرية، وبالتالي يتم التعامل مع المريض كرقم، ويجب أن تراجع اللجنة البحث وتبدي موافقتها أنَّ البحث يسير بالطريقة الصحيحة، أمَّا إذا لم يكن البحث في الطريق الصحيح، فإنَّه يتم إيقافه وإيقاف كل أبحاث الباحث إلى أن يتم تمديد استمراره.

مقننة وواضحة

وعن مدى التزام الأطباء والباحثين بنتائج البحث، شدّدت د. فاطمة الهملان على أنَّه لا بدَّ أن تكون الأبحاث مقننة وواضحة وصريحة، حيث انَّ مراحل البحث العلمي والبحث العلمي الطبي لدينا يمر أولا بالمختبر على خلايا، وذلك بطريقة علمية أساسية، ثمَّ ينتقل إلى مرحلة تجريبية على الحيوان، ثمَّ ينتقل إلى مرحلة تجريبية على البشر، وفي هذه المرحلة توجد عدة مراحل، وفي كل هذه المراحل لا بدَّ من نشر البحث العلمي، حتى يتمّ متابعة أعمال الدكتور أو الباحث في هذا المجال ومعرفة إلى أيّ مدى وصل، أما فيما يتعلق بالنتيجة النهائية، فإنَّها تمر بمراحل كثيرة، وهي هنا سنوات يحتاجها البحث حتى يتم الوصول إلى النتيجة النهائية، فقد يكون لدى الباحث فكرة محددة يود أن يثبتها، وبالتالي فإنَّه دخل بالفعل إلى المعمل وأثبت الفكرة، لكن لا يعني ذلك أن يتم تجريب هذه النتائج على البشر في اليوم الثاني، بل تتبقى له عدة خطوات حتى يصل إلى مرحلة التجريب على البشر، مضيفةً أنه قد يكون لدى الباحث فكرة واستطاع أن يجربها على خلايا أو حيوان، لكنَّه سيحتاج إلى خطوات أخرى وسنوات عديدة حتى يتمّ تجريبها على البشر، فمثلاً الخلايا الجذعية أغلبها تتم في المعامل وعلى الحيوانات، ولا يعني ذلك أن يتمّ التجريب على البشر في اليوم الثاني مباشرة، مبينةً أن هناك إحصائية جديدة أثبتت أنَّ (80%) من الأبحاث العلمية التي تتمّ في المختبر تفشل عند تطبيقها على الإنسان، وبالتالي حينما نتحدث عن التجارب على الإنسان، فإنَّ لدينا نظاما آخر أكثر تعقيداً، وهناك عوامل أخرى تتأثر بها، مشيرةً إلى أن التجارب في المعمل ليست دليلاً على نجاحها على البشر، إذ لا بدَّ أن تتم في مرحلة الدراسة الإكلينيكية السريرية، وحينها يتمّ الإعلان عن نجاح الدراسة وأنَّها اجتازت مراحل الدراسة السريرية، وهذه يعلن عنها بشكل مباشر حتى في المواقع الأجنبية، لأنَّ تسجيل الدراسات الإكلينيكية له موقع خاص، وبالتالي بإمكان أيّ شخص الدخول له.

الطب البديل

وعلَّق د. أحمد العسكر بقوله: إنَّ النظرة التي ينظر بها عالم الأبحاث مختلفة تماماً عن النظرة التي ينظر بها المجتمع، ونحن بالتالي في حاجة إلى تقريب النظرتين المختلفتين، وهو أمر ليس سهلاً؛ لأنَّنا أمام سلسلة من الأبحاث تمتد إلى سنوات حتى تخرج النتائج، وعلى سبيل المثال هناك كلمات وأقوال نسمعها من حين لآخر، فهناك من يقول هذه مواد مسرطنة أو أنَّ هذه النباتات مسرطنة، وغيرها من الأخبار التي تطالعنا بها بعض الصحف اليومية، وتُسمى هذه المعلومات بالطب البديل، فما الفرق بين الطب البديل والطب الحديث؟ مضيفاً أن الطب البديل عبارة عن اجتهادات وصلت إلى مراحل معينة، لكنَّها لم تصل إلى مستوى الإقرار العلمي، فإذا وصلت إلى مرحلة الإقرار العلمي عبر سلسلة هذه الأبحاث صارت طباً حديثاً وليس طباً بديلاً، وهناك من أطلق على مسمى الطب البديل الطب التكميلي، وهو أنَّ المريض فشل في العلاج بالطب البديل ومن ثمَّ يخضع إلى الطب التكميلي حتى يكمل المشوار العلاجي، لكنَّه –للأسف- غير مثبت علمياً، بمعنى أنَّه يتمّ بشكل عشوائي، لذلك أنا شخصياً أسمّيه الطب العشوائي وليس الطب التكميلي حتى يكمل المشوار العلاجي، وهو طب عشوائي لأنَّه لم يتم إخضاعه إلى إقرار علمي أو إلى سلسلة الأبحاث العلمية المقننة أو المُحكمة، فإذا تمَّ إخضاع هذا الطب العشوائي لسلسلة الأبحاث ووجد إقراراً علمياً أصبح طباً حديثاً.

تأثيرات المنافسة المهنية

وعن تأثيرات المنافسة المهنية على أخلاقيات المجال الطبي، قال د. أحمد العسكر: أعتقد أنَّ البشر بشكل عام عرضة للمغريات، سواءً كان الشخص طبيباً أو غير طبيب ويمارس مهنة أخرى، وهناك أمثلة على مستوى العالم لأطباء وجدوا أنَّ لهم شهرة في ممارسات معينة يعتقدون في قرارة أنفسهم أنَّها غير ضارة، أو يكون لديهم أهداف أخرى من هذه الشهرة، كأهداف مادية أو غيرها، وتحصل هذه الممارسات على مستوى العالم، لذا أُؤكد أنَّ الطبيب ليس معصوماً من هذه الممارسات، ومن هنا يأتي دور المؤسسات والجهات التي من مهامها مراقبة هذه الأمور وتقنينها.

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هيئة مستقلة

وحول وجود هيئة عليا تندرج تحتها اللجان المشكلة في المستشفيات ومراكز الأبحاث بحيث تكون هي المظلة المشرعة لمثل هذه الدراسات والأبحاث ويكون لها الحق في إقرار البحوث والموافقة عليها قالت د. فاطمة الهملان: أنا مع وجود الهيئة المستقلة التي تراجع طريقة الأبحاث وأخلاقيات البحث العلمي، حتى نستطيع أن نختصر خطوات البحث العلمي ونضمن إجراءاته بطريقة علمية صحيحة، مُشددةً على ضرورة أن يكون في كل مركز أو مستشفى لجان أخلاق بحث علمية؛ من أجل تسهيل إجراءات البحث العلمي وعدم تعقيد الأمور، أيضاً لا بد من وجود مرجع واحد للتأكد أن البحث مر بمراحل صحيحة، وللتأكد كذلك أن كل اللجان الموجودة في المراكز والمستشفيات فيها كل العناصر التي تحتاجها لإجراء البحث، مبينةً أنه في ظل وجود لجان لإجراء البحث مختلفة فإنه من الضروري أن تكون لدينا في المملكة لجنة واحدة متخصصة في التسريع لمثل هذه اللجان، على أن تضع الشروط والعناصر التي من المفروض أن تكون موجودة في كل مركز بحثي، وبالتالي تكون الجهود موحدة.

وفيما يتعلق بالتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية، أوضحت أن هناك تواصلاً كبيراً، ويتم ذلك بطريقة مقننة، وأن أي بحث علمي يتم في مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث لا بد أن تكون الموافقة داخلية إذا كان يتم اجراؤه داخلياً، أمّا في حالة إجرائه في مكان آخر وبواسطة لجنة أخرى فلا بد من الحصول على موافقة المسؤولين في مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث، متمنيةً أن يتم التعاون داخلياً كما يتم خارجياً، مبينةً أن جميع الباحثين في المملكة لهم تعاون مع مراكز عالمية، وهناك يتم إنجاز أبحاثهم بكل سهولة وسلاسة، بينما التعاون داخل المملكة صعب بين الباحثين ومراكز البحث، مؤملةً تفادي مثل هذه الصعوبات قريباً نسبةً لأهمية البحث العلمي في عملية نهضة الوطن، كذلك لا بد من تعاون الجميع وتكاتف الجهود حتى يرتقي البحث العلمي بشكل كبير جداً.

وجهة صحيحة

وتداخل د. أحمد العسكر قائلا: في هذا الوقت وبعد مرور سنوات عديدة وإجراء بحوث كثيرة أثبتت الخلايا الجذعية فعاليتها، وعرفنا كيفية التعامل معها في ظل هذه الأمراض وهذه الاستخدامات، مضيفاً أنه بدأت كذلك العديد من الأبحاث - ومازالت مستمرة - ومعظمها على مستوى المختبر لتحديد كيفية توجيه هذه الخلايا الجذعية الوجهة الصحيحة، بحيث تقوم باستخدام الخلايا للأقل نضوجاً مثل الخلايا الجنينية من الحبل السري؛ لأن الجنين في مراحله الأولى وهي مرحلة النطفة هو عبارة عن خلايا جذعية معدودة، وأنه خلال الأشهر التالية يتكون جسم الإنسان بمختلف أنسجته ومختلف خلاياه، متسائلاً: كيف يتم توجيه هذه الخلايا المعدودة التي كانت خلية واحدة من بويضة وحيوان منوي وانقسمت إلى أربع ثم إلى ثمان خلايا، كيف نستطيع أن نوجه هذه الخلايا من أجل أن تنتج نسيج كبد أو نسيج قلب أو نسيج عضلات؟ مؤكداً أنه بفضل البحوث والدراسات استطاع العلماء إنتاج أنسجة مثل نسيج الكبد والعضلات ونسيج أعصاب من هذه الخلايا الجذعية، لافتاً إلى أنه مازلنا نحتاج إلى العديد من الأعوام لنصل إلى أفضل الحلول، وقد استبشر العلماء أنهم الآن يسيرون في الطريق السليم، وأنه حان وقت جني الثمار.

الاستخدام الخاطئ!

واستغرب د. أحمد العسكر من بعض الأطباء

شبكةعيونالإخبارية

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