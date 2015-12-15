336 ملياراً إنفاق وزارة الصحة على المنشآت الطبية خلال سبع سنوات

كشف المشرف العام على اقتصادات الصحة بوزارة الصحة عقاب بن عبود أن إجمالي ما انفق خلال السنوات السبع الماضية على الخدمات الصحية بالوزارة بلغت 336 مليار ريال بزيادة في الإنفاق وصل الى 135% من حين كان التطور في عدد المراجعين بالسالب 3% وفي الأجهزة الحكومية الأخرى بالسالب 7% وفي القطاع الخاص زيادة 34% وقد ارجع السبب للخلل في سياسة إدارة ميزانية الوزارة بأسلوب المركزية مما لا يمكن مدير المرفق توظيف موارده التوظيف الأمثل وبين أن دراسات اقتصادات الصحة تعتبر مهمة للوقوف على أي خلل ومعالجة أي قصور.

جاء ذلك أثناء افتتاح ورشة العمل بإدارة الموارد الذاتية بصحة الرياض تحت عنوان "دور الموارد الذاتية وتطلعات المستقبل" تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. عدنان العبدالكريم يوم امس، والتي تهدف الى التعريف بمستقبل ادارة الموارد البشرية في ظل التوسع الذي تشهده من خلال تدريب العاملين على الادلة والاجراءات المحاسبية والمراجعة التدقيقية.

وتابع أبن عبود رصدنا تصاعداً في تكاليف تقديم الخدمات الصحية الحكومية في مقابل هبوط في عدد مراجعي منشآت الوزارة من مستشفيات عامة وتخصصية ومدن طبية ومراكز صحية، معتبراً أن الحل يكمن في تغيير طريقة توزيع الميزانية والتخلُّص من المركزية.

وذكر أن 65 مليون شخص راجعوا المستشفيات العامة والتخصصية والمدن الطبية والمراكز الصحية عام 2008 مستغرباً انخفاض عدد المراجعين الى 63 مليونا عام 2014 مبيناً ان 12 مليون مراجع اتجه للقطاع الخاص.

فيما قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. عدنان العبدالكريم ان النظام الصحي العالمي يعاني من مشكلات تمويل الخدمات الصحية في ظل الأزمات المالية الدولية موضحاً أن وزارة الصحة تنبهت الى ذلك قبل سنوات وتم انشاء الإدارة العامة للاقتصادات لتكون ذراعا لإيجاد موارد ذاتية من مصادر تمويل ذاتية متنوعة في الأنشطة الصحية.

د. العبدالكريم: النظام الصحي العالمي يعاني من مشكلات تمويل.. وإدارة الاقتصادات بالوزارة ذراع لإيجاد موارد ذاتية

وبين ان الموارد الذاتية بصحة الرياض تخطو خطوات جبارة ومتميزة وتعمل وفق أنظمة وإجراءات إدارية ومالية مرنة تتوافق مع قواعد الصرف الحكومية.

من جانب آخر اكد مدير الموارد الذاتية بصحة الرياض يوسف الزهراني أن إيرادات موارد المنشآت الصحية خلال السنوات الماضية بلغت 200 مليون ريال، فيما بلغت المصروفات 140 مليون ريال مبينا أن ايرادات صحة الرياض تسجل ارتفاعا سنويا يصل الى 20% مستعرضا انجاز انشطة ادارته والتي تضمنت عقد (70) دورة وورشة عمل استفاد منها ما يقارب 15000 ألف كادر طبي وفني وإداري في مجال الموارد الذاتية.