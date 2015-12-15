وزير الخارجية بحث مستجدات الأزمة السورية مع نظرائه الأميركي والبريطاني والفرنسي

التقى وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير على هامش اجتماع مجموعة باريس المنعقد حاليا في العاصمة الفرنسية وزير الخارجية الأميركي جون كيري، كما التقى مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.

بعد ذلك عقد اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه البريطاني فيليب هاموند والفرنسي لوران فابيوس. وجرى خلال اللقاءات الثلاثة بحث مستجدات الأزمة في سورية والتطورات الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية قد ترأس مساء امس وفد المملكة في اجتماع مجموعة باريس المعنية بالأزمة السورية، المنعقدة حالياً في باريس.

ويهدف الاجتماع إلى بحث مستجدات الأزمة في سورية الذي يشارك فيه بجانب المملكة كل من الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، تركيا، قطر، الإمارات، الأردن.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية كلاً من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية الدكتور خالد الجندان، ومدير الإدارة الإعلامية بالوزارة السفير أسامة نقلي.