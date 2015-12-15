المملكة تؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة عدم الاستقرار والعنف والإرهاب بالشرق الأوسط

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس، أصحاب المعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، وهم: وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وأعضاء مجلس الشورى الدكتور علي الغفيص، والمهندس عبدالله الضراب، والدكتور صالح الشهيب.

الى ذلك أطلع خادم الحرمين امس مجلس الوزراء على فحوى لقاءاته ومشاوراته مع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، ورئيس أوغندا، وأعضاء المعارضة السورية، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي. ورحب المجلس بإعلان الرياض والبيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وما تضمنته من قرارات، وثمّن رؤية خادم الحرمين ببذل دول المجلس قصارى الجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون، ورفعة مكانة المجلس الدولية، واستكمال ما بدأته من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة. وتطرق المجلس إلى الإشادة العربية والدولية لاستضافة المملكة لاجتماع المعارضة السورية.

وأكد المجلس حرص المملكة على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأوضاع المتدهورة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والعنف وتفشي ظاهرة الإرهاب، لاسيما من بعض المنظمات التي تدعي الإسلام.

تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام.. وتهنئة الفائزين والفائزات بالانتخابات البلدية

وأشاد المجلس بما أعلنته قيادة التحالف حول تطهير جزيرة حنيش الكبرى من المليشيات الحوثية.

وهنأ المجلس الفائزين والفائزات بالانتخابات البلدية، وما حققته من نجاح وتنفيذها في يوم الاقتراع.

ووافق المجلس على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، بما لا يخل بإجراءات وأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول التعاون.

وقرر المجلس تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام. ووافق على الترتيبات الخاصة بآلية للتعامل مع المعاملات الخاصة بالموظفين ذات الصلة بتمديد الخدمة والتعاقد والإعارة وتمديد الانتداب.