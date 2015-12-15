استشهاد ضابطين من قوات التحالف في اليمن

الرياض , الجوف - فهد الكريع، واس

نعت قوات التحالف المشتركة العقيد الركن عبدالله بن محمد السهيان، وسلطان بن محمد علي الكتبي أحد ضباط القوات الإماراتية اللذين استشهدا فجر أمس أثناء قيامهما بواجبهما في متابعة سير عمليات تحرير تعز ضمن عملية «إعادة الأمل» باليمن. ونال العقيد السهيان الشهادة في ميادين العزة والكرامة بعد أن تمناها لنفسه بحسب آخر محادثة له عبر ال «واتس آب» حيث قال «أكبر شرف ورفعة ونبل نحسه وحنا نخدم ديننا ومملكتنا وشعبنا ربي يسدد». وأردف بالمحادثة ذاتها: «وإن عشنا فهي من الله، يا رب حياة ترفع الرأس، وإن متنا والله إنها أشرف موتة، ويا رب يتقبلنا شهداء».

وكان الرئيس اليمني عبدربه هادي قد منح العقيد السهيان، يوم السبت، «وسام الشجاعة» نظراً لمواقفه البطولية الشجاعة. ووصل جثمان الشهيد إلى مطار الجوف الإقليمي بعد ظهر أمس، حيث تقرر الصلاة عليه عقب صلاة ظهر اليوم. وكان في استقبال الجثمان عدد من المسؤولين ومشايخ وأعيان وأبناء المنطقة. وهز خبر استشهاد العقيد السهيان قلوب الشعب السعودي عامة وأهالي الجوف خاصة، وذكر الشيخ حمود بن مشعل السهيان كبير جماعة الضويحي أنهم تلقوا خبر استشهاد العقيد السهيان بكل حزن وفخر وهو يدافع عن دينه ووطنه ومليكه. وشهد موقع «تويتر» تفاعلاً كبيراً مع استشهاد السهيان، حيث رُصد أكثر من100 ألف تغريدة على هاشتاق #استشهاد_العقيد_عبدالله_السهيان.