أمير الرياض يشارك سفارة البحرين احتفالها باليوم الوطني

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء امس، حفل سفارة مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك في قصر طويق بحي السفارات.

وكان في استقبال سموه لدى وصول مقر الحفل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة وأعضاء السفارة.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة.