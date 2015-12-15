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كيف احتفلت ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ 59؟

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الإثنين 14-12-2015 23:15

بمناسبة عيد ميلادها الـ 59 تلقت الفنانة ماجدة الرومي، التهنئة من عدد كبير من الفنانين كما من "الفانز" الذين زاروها في بيتها.

صاحبة العيد بدت سعيدة بـ الفانز" والزهور التي ملأت أرجاء بيتها، وقامت بنشر صور من الإحتفال عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، أما المفاجأة الكبرى، فكانت من "الفانز" الذين قاموا بتصوير أغنية "متل الليلة"، بطريقة الفيديو الكليب، والذي حملت فكرته توقيع أنيس بطرس وشيرين خليفة، أما التنفيذ والإخراج فكان لـ سعيد العبيدلي من الإمارات. وهذه الأغنية من كلمات سليم عساف وتوزيع فارس مسعد.

يشار إلى أنه تكريم الفنانة ماجدة الرومي أخيراً حيث تم منحها، لقب إمرأة العام 2015، نظراً لإنجازاتها الفنية والموسيقية.

 

محبو ماجدة الرومي يحتفلون بعيدها على طريقتهم

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