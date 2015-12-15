نجمات سوريا يرفعن الصوت: لسنا جاريات

بدأ المخرج ناجي طعمي قبل أيام قليلة في العاصمة السورية دمشق تصوير مسلسله الاجتماعي الجديد " لست جارية " من تأليف فتح الله عمر وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي وشركة الفارس .

ويتناول المسلسل الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المبارك القادم 2016 مواضيع انحدار القيم في المجتمعات العربية واقتصار مفهوم الأخلاق على شرف المرأة، مقابل تجاوز السلبيات الأخرى كالغش واستغلال النفوذ للتشهير والمتاجرة بسمعة الآخرين.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من الفنانين السوريين ومنهم كندة حنا و إمارات رزق و زهير رمضان و رنا شميس على أن ينضم للمسلسل نجوم آخرين يجري الاتفاق معهم .

بالفيديو..البرومو الذي أثار أزمة بين لطيفة وحلمي بكر والأخير يلجأ للقضاء