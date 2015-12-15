"كيرى" يناقش اليوم فى موسكو مستقبل الأسد وعملية السلام السورية

>قال مسئول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، إن وزير الخارجية جون كيرى سيستخدم محادثاته فى موسكو اليوم الثلاثاء لمحاولة تضييق فجوة الخلافات بين واشنطن وموسكو بشأن دور الرئيس السورى بشار الأسد فى أى انتقال سياسي.

وسيسعى كيرى أيضا إلى تمهيد الطريق إلى جولة ثالثة من محادثات القوى العالمية بشأن سوريا وسط شكوك حول عقد الاجتماع المقرر يوم الجمعة فى نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى وقت متأخر الاثنين، إن كيرى ونظيره الروسى سيرجى لافروف اتفقا فى محادثة هاتفية على الشروط المسبقة اللازمة لعقد اجتماع جديد للقوى العالمية بشأن سوريا وألقى هذا شكوكا على توقيت الاجتماع.

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