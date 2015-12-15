الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى اليمن

>حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى اليمن نظرا للتهديدات الأمنية التى يشهدها اليمن بسبب الصراع المسلح الدائر حاليا والأعمال الإرهابية.

وقال بيان صدر عن الخارجية الأمريكية إن حالة عدم الاستقرار الحالية والتهديدات بالاختطاف فى اليمن أصبحت حادة.

وحذرت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين الذين يعتزمون السفر إلى اليمن بمن فى ذلك الذين العاملين بمنظمات الإغاثة بتوخى الحذر من مخاطر الاختطاف والاعتقال، لافتة إلى أن التقارير الأخيرة أشارت إلى تعرُض مواطنين أمريكيين وآخرين أجانب من بينهم عمال إغاثة لأعمال الاختطاف.

وأكد البيان أن التهديدات التى تمثلها التنظيمات الإرهابية فى اليمن لاتزال على درجة عالية من الخطورة، موضحا أن تنظيم القاعدة نجح فى توسيع نطاق نفوذه فى اليمن منذ اندلاع الصراع المسلح هناك.

كانت السفارة الأمريكية فى صنعاء قد علقت أعمالها فى فبراير الماضى نظرا لتدهور الوضع الأمنى فى اليمن.

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