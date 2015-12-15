الشورى يطالب التجارة بمتابعة أثر انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية على المحلية

وافق مجلس الشورى في أولى جلسات سنته الرابعة من الدورة السادسة التي عقدها أمس على توصيات تطالب وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي وبما يتلاءم مع توجهات الإستراتيجية الوطنية الصناعية.

وطالب المجلس في قراراته مصلحة الزكاة والدخل بسرعة إصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية الصادر من الشورى في شهر شعبان عام 1435، كما شدد على تضمين تقاريرها المقبلة بيانات تفصيلية عن الإيرادات الزكوية والضريبية حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة وهي توصية تبنتها اللجنة من مضمون إضافية تقدم بها العضو أحمد الغامدي، ودعا المجلس الهيئة إلى توفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشولين بنظام جباية الزكاة.

من ناحية أخرى، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 35 1436، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها نشرتها الرياض داخل عضو وأشار إلى تزايد أعداد الأكاديميين غير السعوديين المعينين على وظائف معيدين في كليات الهيئة الصناعية، مطالباً بإحلالها بالسعوديين المبتعثين إلى الخارج بعد عودتهم من البعثة، وأيده عضو آخر مشيراً إلى أن خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث أولى في شغل هذه الوظائف.

وتساءل عضو شورى عن إمكانية ضم هيئة المدن الصناعية والهيئات المشابهة إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مشيراً إلى أن تقرير الهيئة لا يتضمن أي تعارض مع العديد من الهيئات ما يسهل أمر دمجها تحت مظلة الهيئة الملكية، وأشاد آخر بالهيئة واسهاماتها الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني، مؤيداً إشراكها في المهام والاستراتيجيات الخاصة بالصناعة والتنمية الصناعية الخاصة بالبترول والتعدين، وتساءل عضو آخر عن نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مدينتي الجبيل وينبع، لافتاً النظر إلى أهمية دعم الهيئة لتتمكن من استقطاب الاستثمارات نظراً لتقادم الأنظمة الحالية.

ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أهمية أن تنظر الهيئة في وضع سكن العمالة العاملة في مصانع الهيئة وأهمية ملاءمتها وقربها من مصانعهم، منتقداً بعد مساكن العمالة في مدينة الجبيل الصناعية عن مقر عملهم، فيما أعرب آخر عن تقديره لحرص الهيئة على مراقبة البيئة في أعمالها، وطالبت عضو بتضمين تقارير الهيئة المقبلة معلومات عن نتائج قياس جودة المياه في المدينتين الصناعيتين.