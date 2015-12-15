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رفع 1762 سيارة تالفة في المدينة المنورة

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رفع 1762 سيارة تالفة في المدينة المنورة رفع 1762 سيارة تالفة في المدينة المنورة

    رفعت فرق الرقابة الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة (1762) سيارة خربة وهياكل تالفة موزعة على نطاق البلديات الفرعية، أثناء جولاتها التفتيشية في أحياء وطرق ومجمعات الورش الصناعية بالمدينة المنورة خلال العام الماضي.

وذكر سلامة اللهيبي وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات أنه انطلاقاً من مسؤولية الإدارة العامة للنظافة نحو تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين تبذل الإدارة أقصى الجهود لرفع السيارات التالفة والخربة والهياكل التي يتركها أصحابها في الشوارع والأحياء بالتعاون والتنسيق اليومي المباشر مع البلديات الفرعية.

وأشار إلى أن عدد السيارات التالفة والهياكل التي رفعت 1762 هيكلاً، منها 72 هيكلاً تالفاً، و1690 سيارة تالفة خلال الفترة من الأول من محرم وحتى نهاية ذي الحجة من العام المنصرم.

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