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الفائزة ب«انتخابات الجوف»: أطمح إلى أعلى إنجاز

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    أكدت هنوف مفرح الحازمي مرشحة الانتخابات البلدية الفائزة بعضوية المجلس البلدي في منطقة الجوف، أنه سيكون لها بصمة خلال تمثيلها المجلس البلدي لأمانة منطقة الجوف، مشيرة إلى أنها تطمح إلى أعلى إنجاز في مجتمعها وستكون سنداً للمرأة وداعمة لقضاياها ومتطلباتها من خلال المجلس البلدي.

وأضافت: "لا تفوتني الفرصة بعد فوزي في الترشح بتقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين لإعطاء المرأة هذه الفرصة وإدخالها في هذا المجال"، واعتبرت الحازمي فوزها توفيق من الله عز وجل ثم بدعم من جميع أقاربها والمهتمين في هذا الشأن، وسألت الله عز وجل أن يوفقها ويعينها على هذه الأمانة.

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