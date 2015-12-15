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حائل: تغريم منشآت صحية خاصة 1.2 مليون ريال

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    غرمت لجنة مخالفات المنشآت الصحية الخاصة التابعة للشؤون الصحية بمنطقة حائل عدداً من المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة بمبلغ وقدره 1.210.000 ريال لارتكابها مخالفات طبية. وشملت المخالفات إلغاء ترخيص مزاولة مهنة لطبيب بأحد المستشفيات الخاصة لارتكابه عدداً من المخالفات الطبية، وكذلك شطب ترخيص مزاولة مهنة لصيدلي بعد رصد عدد من مخالفات مزاولة المهنة.

وأوضح الصيدلي فهد الشمري مدير إدارة القطاع الصحي الخاص أن هذه الإجراءات اتخذت بعد الجولات الإشرافية التي قامت بها اللجان التابعة للإدارة خلال الفترة السابقة على منشآت القطاع الصحي الخاص، داعياً أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة إلى الالتزام بلائحة المؤسسات الصحية المعتمدة.

وأكد أن "صحة حائل" ممثلة بالإدارة العامة والفريق الرقابي سيواصلان ولن يتهاونا في رصد المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

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