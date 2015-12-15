«حماية المستهلك» تفتح التسجيل في برنامج العمل التطوعي

دعت جمعية حماية المستهلك، أفراد المجتمع من المهتمين أو المختصين بمجالات حماية المستهلك وحقوقه والتخصصات ذات العلاقة؛ للمشاركة والتسجيل في برنامج العمل التطوعي لديها، وذلك في خطوة نوعية تسعى لإشراك المجتمع في برامجها وأنشطتها المتعددة.

وأطلقت "الجمعية" البرنامج الذي تسعى من خلاله إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق التعاون مع المجتمع، من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتعددة في مجال العمل التطوعي، وبما يضمن تفعيل دور المجتمع في تحقيق الجمعية لأهدافها.

من جانبه أكّد د. عبدالرحمن القحطاني، أن البرنامج يُمكّن الجمعية من بناء قاعدة معلومات متكاملة للمتطوعين في التخصصات ذات العلاقة وبما يضمن استثمار قدراتهم وخبراتهم في تعزيز وتفعيل برامج وأنشطة الجمعية.

وأضاف: "تؤمن الجمعية بأن الشراكة مع المجتمع استراتيجية وجوهر أساسي تحرص عليه في تفعيل أدوارها ومهامها الرئيسة".

وقال: "يشمل التطوع؛ مجالات تقديم الاستشارات، وصياغة اللوائح والأنظمة، وتوعية المستهلك، والتدريب، والدراسات والأبحاث، وبناء التأييد، وبما في ذلك المشاركة في الأنشطة الإعلامية".

يذكر أن استقبال طلبات المتطوعين سيكون عبر أيقونة مخصصة على الموقع الإلكتروني للجمعية (www.cpa.org.sa/?page_id=54)، عبر تعبئة نموذج يشمل تحديد التخصص والمجال الذي يمكن أن يخدم فيه المتطوع والأوقات المناسبة له.