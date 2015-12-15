قافلة حملة «معاً ضد الإرهاب والفكر الضال» تصل إلى البكيرية

وصلت القافلة الخاصة بحملة «معاً ضد الإرهاب والفكر الضال» إلى محافظة البكيرية، التي تقيمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة القصيم، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مؤخراً.

وتجولت في شوارع البكيرية الرئيسة مع مشاركة الجهات ذات العلاقة، ومن ثم اتخذت مقراً لها جوار مدرسة ثانوية البكيرية.

وزار محافظ البكيرية رميح بن صالح الشتيوي القافلة، حيث اطلع على المقطورة، وشاهد العرض المرئي، وافتتح المعرض المصاحب.

وقال الشيخ عبدالله الفهيد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة القصيم، إن الإرهاب لا وطن له ولا جنسية، كما انه لا ينتمي لدين أو ثقافة أو حضارة معينة، فهو عمل إجرامي معاد للإنسانية ومخالف لرسالات الله سبحانه وتعالى ولذلك لا يمكن تحديد موطن له.

وأضاف أن محاولة فئة ضالة اتخذها عدو الأمة معولاً للنيل من بلد الأمن، بلد الحرمين الشريفين ستبوء بالفشل لأنه بلد معتصم بحبل الله ويحكم بشرع الله.

من جهته، قال محافظ البكيرية، إن الإرهاب لن يعيش طويلاً بأرض الحرمين الشريفين وسيتم اجتثاثه من جذوره حتى لا تقوم له قائمة مرة أخرى، وستظل المملكة آمنة مستقرة كما هي عبر الحقب الطويلة الماضية، وإننا على ثقة بأن بلادنا في أياد أمينة ولن يلحقها الأذى من الإرهابيين وأئمة التكفير والضلال الذين يتسربلون بالدين الإسلامي وديننا منهم بريء.