قوات الأفواج الأمنية تباشر مهامها في حرب العصابات بالمناطق الجبلية الحدودية

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - بمباشرة قوات الأفواج الأمنية لمهامها في حرب العصابات بالمناطق الجبلية الحدودية، وتخويلها صلاحيات رجال الأمن في الضبط، والقبض، والتفتيش، والمطاردة، وإطلاق النار وذلك وفق الإجراءات النظامية.

وقد جاء أمر سمو ولي العهد تنفيذاً للأمرين الساميين رقم 447 / م ب وتاريخ 19 / 1 / 1431ه، ورقم 6461 / م / ب وتاريخ 2 / 9 / 1431ه، بتشكيل أربعة أفواج متخصصة في حرب العصابات بالمناطق الجبلية الحدودية بإشراف وكالة الأفواج بوزارة الداخلية لمساندة القوات العسكرية في العمليات القتالية عندما يتطلب الموقف ذلك والقيام بمهام أمنية تسهم في رفع مستوى السيطرة وضمان الأمن للمواطنين وذلك في المناطق الحدودية الجبلية وغيرها.

كما تضمن أمر سمو ولي العهد استكمال تدريب وتسليح الأفواج الأمنية وعقد برنامج تدريبي لمنسوبيها بمركز الملك سلمان للحروب الجبلية.