بالصور.. انفجار خط مياه الشرب بشبرامنت فى الجيزة بقنبلة بدائية الصنع

انفجرت منذ قليل، ماسورة خط مياه الشرب الرئيسى أعلى كوبرى قرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، والمؤدى إلى المريوطية بقنبلة بدائية الصنع.

وتلقى اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور قسم أبو النورس، بقيام مجهولين، بتفجير خط مياه الشرب الرئيسى أعلى كوبرى قرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، والمؤدى إلى المريوطية بقنبله بدائية الصنع.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وقيادات أمن الجيزة، ومسئولو المجلس المحلى للمحافظة، وجارٍ شفط المياه، التى غمرت الطريق.



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