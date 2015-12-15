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يوسف القعيد: المعارضة ليست خيانة.. ووجودها داخل البرلمان "ضرورة"

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يوسف القعيد: المعارضة ليست خيانة.. ووجودها داخل البرلمان "ضرورة" يوسف القعيد: المعارضة ليست خيانة.. ووجودها داخل البرلمان "ضرورة"
قال الكاتب والورائى يوسف القعيد، إن قيمة وتأثير أى برلمان فى العالم تقاس بمدى وجود المعارضة به ودور الرقابة الحقيقية على أداء ، بالإضافة إلى سن قوانين لصالح الشعب وانتقاد جوهر الواقع والتعبير عنه فى جلسات البرلمان.

ولفت القعيد، خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة ten، إلى ضرورة وجود مثل هذه المعارضة فى البرلمان فى الوقت الحالى، وأن المجتمع الآن فى حاجة لمثل هذه المعارضة، مشيرًا إلى أن جميع البرلمانات فى العالم تحتوى على اليمين واليسار، وأن البرلمان الحالى كله يمين فقط، مضيفاً "كان نفسى يكون فى أى معارضة فى البرلمان الحالى".

وأضاف القعيد، أن جميع فصائل الشعب المصرى ملتفة حول قيادتها الحالية فى معركتها مع الإرهاب وخاصة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن هذه هى معركة الحقيقية وشعبها ضد أى شىء يهز استقرار هذا الوطن، مضيفًا أن المعارضة الحقيقية التى تبنى على ثوابت حقيقية وطنية تعمل لصالح الوطن ليست خيانة.

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مصر 365

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