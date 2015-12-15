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"الإسكان" تجرى قرعة المرحلة الثانية لمشروع دار مصر الأسبوع الأول من يناير

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"الإسكان" تجرى قرعة المرحلة الثانية لمشروع دار مصر الأسبوع الأول من يناير "الإسكان" تجرى قرعة المرحلة الثانية لمشروع دار مصر الأسبوع الأول من يناير
أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه من المقرر إجراء القرعة العلنية على المتقدمين لحجز 25 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان المتوسط "دار " فى الأسبوع الاول من يناير المقبل.

وأضاف المهندس خالد عباس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن السبب فى عدم إجراء القرعة حتى الآن هو انشغال بنك التعمير والإسكان والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بإعداد التقارير المتعلقة بالميزانية ونهاية العام المالى للبنك.

كانت مصادر، قد أكدت أن عدد المتقدمين لوحدات المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط وصل لـ46 ألف مواطن، ووصل عدد المتقدمين لمدينة 6 أكتوبر وصل لـ1800 مواطن، فيما وصل عدد المتقدمين لمدينة الشيخ زايد لـ8000 مواطن، و3500 مواطن لمدينة الشروق.

وأضافت المصادر أن عدد المتقدمين لمدينة بدر وصل لـ300 شخص فقط، ووصل عدد المتقدمين لمدينة القاهرة الجديدة لـ13.500 مواطن، و2000 مواطن لمدينة العاشر من رمضان، و126 مواطنًا فقط لمدينة السادات، و100 مواطن لمدينة برج العرب، و3200 مواطن لمدينة المنيا الجديدة.

وأشارت المصادر، إلى أن عدد المتقدمين لمدينة مايو والتى يتم طرح وحدات بها فى مشروع الإسكان المتوسط لأول مرة، وصل لـ650 مواطنًا فقط، وتقدم 4000 مواطن، و8600 مواطن لمدينة دمياط الجديدة.

وكشفت المصادر، عن أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت فى تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط، وذلك بعدما استلمت الدفعة الأولى من التكلفة المطلوبة من هيئة المجتمعات العمرانية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يستغرق تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع دار مصر نحو ٢٤ شهر.

وأشارت المصادر إلى إن وزارة الإسكان حرصت على تلاشى كل أخطاء المرحلة الأولى والمتمثلة فى تلاصق العمارات التى رفضها بعض الحاجزين واتهموا الوزارة بالنصب على المواطنين.


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